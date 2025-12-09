La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR y el Parlamento entregan los premios a los mejores TFG

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y el Parlamento de La Rioja han entregado los Premios a los Mejores Trabajo Fin de Grado (TFG) - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja y el Parlamento de La Rioja han entregado los Premios a los Mejores Trabajo Fin de Grado (TFG) a Elizabeth Gallego, María Nela Carbonell Urtubia, Ander Baños Aguirre; y a Luminita Daniela Florian el Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster.

El acto de entrega ha contado con la presencia de la rectora Eva Sanz Arazuri y de Marta Fernández Cornago, presidenta del Parlamento de La Rioja. Estos galardones están convocados por el Departamento de Derecho y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el marco del convenio de la Universidad de La Rioja y el Parlamento de La Rioja, que los financia.

El objetivo de la convocatoria es destacar y reconocer la excelencia en la obtención de las competencias y resultados de aprendizaje de los trabajos defendidos en el curso 2024-2025 en los Grados en Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Trabajo Social; así como el Máster en Acceso a la Abogacía y Procura.

El jurado ha decidido conceder estos premios, dotados cada uno con 300 euro:

Elizabeth Gallego, graduada en Derecho, por el TFG 'Control por el Tribunal de Cuentas del cumplimiento de los principios de buena gestión financiera en el gasto público: Una propuesta de mejora', calificado con Matrícula de Honor.

En este trabajo se analizan los mecanismos de los que se sirve el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, haciendo especial énfasis en su función fiscalizadora de la adecuación de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de eficacia, eficiencia y economía en el gasto público del art. 31.2 CE, así como de su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por incumplimiento de tales principios por quienes tienen a su cargo el manejo de los recursos públicos.

Ander Baños Aguirre, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Huamnos, por el TFG 'La actuación de la Inspección de Trabajo en asuntos laborales de competencia autonómica: un estudio de las infracciones y sanciones en La Rioja entre los años 2018 y 2022'.

Este trabajo aborda el sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en España partiendo de sus antecedentes normativos, definición, objeto, cometidos, facultades y personal; continuando por su organización administrativa y territorial, cooperación interadministrativa (señaladamente, con la CAR), los modos de inicio y medidas derivadas de su actividad, así como el régimen prescriptivo y de impugnación en el orden social; finalizando con el análisis de las infracciones y sanciones en dicho orden en La Rioja durante el periodo 2018-2022 y las conclusiones obtenidas.

María Nela Carbonell Urtubia, graduada en Trabajo Social y directora del Centro de Personas Mayores de Arnedo, por el TFG 'Servicio de información y atención a mujeres violentadas en entornos rurales (SIAM)'.

Este trabajo propone la creación de un servicio de atención dirigido a mujeres que sufren o han sufrido violencia machista en el ámbito de la pareja, con especial atención a quienes residen en entornos rurales de la comunidad autónoma de La Rioja. Esta propuesta surge de la necesidad urgente de atender una realidad invisibilizada y desatendida en el ámbito de la intervención social y sanitaria: la violencia de género en contextos rurales, donde las barreras de acceso a los recursos se acentúan y las posibilidades de salida de las situaciones de violencia se reducen considerablemente.

Luminita Daniela Florián, titulada en el Máster de Acceso a la Abogacía y Procura, por el TFM 'Delitos informáticos. Especial atención al uso de sistemas de IA'.

Este proyecto aborda algunas de las innumerables cuestiones que se plantean para el Derecho Penal a raíz de la expansión de la ciberdelincuencia: la denominación de este fenómeno, la existencia -o no- de bienes jurídicos "nuevos", el encaje de estos últimos en el sistema penal vigente -así como algunas propuestas de modificaciones al respecto- y la atribución de la responsabilidad penal, tanto en delitos cometidos a través de medios informáticos como en aquellos en los que interviene la inteligencia artificial, analizando respecto a este último apartado las diversas alternativas de atribución de responsabilidad penal que podrían resultar de aplicación.

El jurado ha tenido en cuenta la excelencia demostrada en la obtención de los resultados asociados al trabajo y, entre otros, se han valorado los siguientes aspectos: la búsqueda, selección y tratamiento de las fuentes; la claridad y calidad de la exposición escrita; la capacidad de argumentación; la aplicación de conocimientos para la resolución de problemas prácticos; y la creatividad de las conclusiones.