Muere un hombre de 43 años tras sufrir una descarga eléctrica en accidente laboral en Albelda de Iregua

Muere un hombre de 43 años en accidente laboral en Albelda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

Un trabajador, de 43 años, ha fallecido esta mañana, a las 11,41 horas, tras sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando labores en una finca situada en el entorno del polígono industrial 'El Juncal', en la localidad riojana de Albelda de Iregua.

El electricista autónomo, de nacionalidad española, ha sufrido una descarga eléctrica de un cable de alta tensión. Dicha descarga le ha provocado una parada cardiorrespiratoria que le ha causado la muerte.

La Guardia Civil ya instruye las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Además de la Guardia Civil, hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y una UVI Móvil del Servicio Riojano de Salud (SERIS). También se han desplazado miembros del Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) de Cruz Roja.