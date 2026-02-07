Familias y profesorado del CEIP Caballero de la Rosa impulsan el pacto sin móvil antes de los 16 años - CEIP CABALLERO DE LA ROSA

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa del CEIP Caballero de la Rosa ha iniciado un trabajo conjunto para sensibilizar y promover el uso saludable y responsable de la tecnología entre su alumnado.

Para ello, según han informado desde la AMPA del centro, se ha creado una 'Comisión de Bienestar Digital' desde la que se trabaja para proteger el desarrollo integral de niños y niñas en un contexto digital cada vez más complejo.

El trabajo que se lleva a cabo desde este grupo motor se basa en las principales recomendaciones sanitarias y pediátricas, que aconsejan retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años.

Para poder llegar a este consenso comunitario, "el grupo busca empoderar a las familias desde infantil hasta primaria" con información y sensibilización y así poder impulsar los llamados "Pactos de Familias".

Unos acuerdos voluntarios para el retraso en la entrega de móvil por parte de las familias que integran la comunidad, y conseguir que se limite su uso.

PROTEGER LA SALUD MENTAL DE LOS MENORES.

El trabajo surge de la necesidad urgente de proteger la salud mental y el bienestar de los menores ante el "impacto negativo que tiene su acceso".

A través de reuniones y acciones de sensibilización que se desarrollan durante el curso, las familias podrán intercambiar experiencias, dudas y estrategias, con el respaldo del centro educativo para crear conciencia.

Porque al igual que se hace con el consumo del alcohol, el tabaco o la conducción, cuyo riesgo es evidente, los efectos negativos del uso del móvil no se perciben de inmediato y eso hace que muchas familias no conozcan los riesgos a los que se exponen sus hijos.

Asimismo, el Grupo de Bienestar Digital del CEIP Caballero de la Rosa mantiene contacto con otras familias y profesorado de la zona, con la intención de avanzar progresivamente hacia una coordinación conjunta en el Distrito Este de Logroño.

Esta colaboración busca ampliar el alcance de las iniciativas y favorecer acuerdos comunes entre centros educativos. Para formar parte de la propuesta, siendo parte de la comunidad educativa del centro, se puede contactar a través del correo: pactodefamiliaslarioja@mailo.com

Esta iniciativa sitúa al CEIP Caballero de la Rosa como un ejemplo de comunidad educativa comprometida con la prevención, el diálogo y la corresponsabilidad entre familias y escuela.