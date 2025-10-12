Fede Soldevilla, cronista oficial de Logroño, ofrecerá dos paseos guiados por la vida y memoria de Logroño

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cronista oficial de Logroño, Fede Soldevilla, ofrece dos paseos guiados por la vida y memoria de Logroño, la calle Portales y el cementerio los próximos sábados 18 y 25 de octubre, organizados por la Universidad de La Rioja.

Así, el sábado 18 está programada una visita al cementerio de Logroño, o mejor dicho, a los cementerios que se encuentran dentro del mismo recinto. El punto de encuentro será a las 11,00 horas en la puerta del cementerio, carretera de Mendavia (puerta más cercana al río Ebro).

La actividad incluye la visita al cementerio viejo (de 1832), cementerio nuevo (de 1884), cementerio novísimo (de 1912), los cementerios civiles de cada momento, el cementerio musulmán y todas las ampliaciones realizadas durante el último siglo.

Además, ese sábado se conocerán los arquitectos que realizaron dichos cementerios, se descubrirán las tumbas de personalidades, arquitectura, escultura, rejería, simbología funeraria y muchos más detalles que irán apareciendo en el recorrido.

El sábado 25 de octubre tiene lugar una a visita a la que fue la calle Portales. En esta ocasión, el punto de encuentro será a las 10,30 horas en la plaza Amos Salvador, para recorrer la que antes fue la calle principal de la ciudad, por donde pasaba y paseaba la vida de Logroño, inmortalizada en la película Calle Mayor de Juan Antonio Bardem.

En esta ocasión, Fede Soldevilla hará una descripción de la arquitectura, los distintos comercios que tuvo y algunos acontecimientos importantes que se desarrollaron en esta vía pública a lo largo de su historia.

Esta actividad está abierta al público en general, aunque tiene un aforo limitado a 35 personas. Para asistir a cualquiera de las visitas guiadas, es necesario inscribirse previamente a través del enlace https://bit.ly/PaseosGuiados18_25oct.

Fede Soldevilla es un apasionado de la historia de su ciudad. Investigador autodidacta y divulgador de la historia de Logroño, en 2010 le fue concedida la Insignia de San Bernabé por su contribución al desarrollo cultural, cívico y social de la ciudad de Logroño.