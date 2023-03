La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas dice que los 18 aseos municipales de Logroño "están mal adaptados"

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas (FAPOE) ha afirmado, a través de una nota de prensa, que los 18 aseos municipales de Logroño "están mal adaptados a ostomizados". Desde la entidad, "agradecen las buenas intenciones del Ayuntamiento de Logroño, pero espera que lo reconsideren y los adapten de verdad".

Desde FAPOE han asegurado que "la ostomía no es una enfermedad, es la consecuencia de padecerla o haberla padecido, como algunos tipos de cánceres, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, poliposis múltiple, o incluso accidentes".

Hay personas ostomizadas de todas las edades, desde bebés a ancianos, siendo el grueso adultos de entre 45 y 55 años. Las personas ostomizadas, "son las que viven con una bolsa adosada al abdomen para evacuar sus desechos corporales. Carecen de esfínter, por lo que nunca saben cuando su estoma (orificio en el abdomen) va a evacuar".

Esta circunstancia hace que cuando la bolsa se les llena, tengan que vaciarla o cambiarla con urgencia, pero "sin baños adaptados a su condición en casi ningún lugar, normalizar sus vidas es muy complicado". Por eso muchos ostomizados "deciden no salir de casa para evitar situaciones violentas, como que una bolsa se despegue o reviente por saturación".

La Federación de asociaciones de personas ostomizadas de España, FAPOE, que aglutina a 28 asociaciones de pacientes ostomizados de todo el país y que representa a 210.000 afectados directos y a más de un millón teniendo en cuenta el entorno familiar, lamenta que el Ayuntamiento de Logroño "no haya hecho bien las cosas, que no se hayan asesorado como corresponde".

Han recordado que este lunes, el Consistorio logroñés "daba a conocer cómo son los 18 aseos que en teoría se han adaptado para personas ostomizadas en el municipio, una adaptación que según recogen los medios ha consistido en colocar pestillos, estantería, colgadores de bolso y espejos más bajos, algo que en nada se parece a un aseo adaptado a personas ostomizadas".

El presidente de la FAPOE, Javier Muñoz, ha apuntado que "lo que han hecho carece de elementos que son imprescindibles para nosotros, e incluso se parecen más a tocadores de maquillaje o a cambiadores de bebés que a aseos. Carecen de todo lo necesario para que lo seas. Lo único que se podría decir que está bien hecho en esos aseos, es que cuentan con un espejo en el que poder verte el estoma y esto en ningún caso es una adaptación integral y funcional al 100%".

Y es que según ha afirmado Javier Muñoz, "un baño adaptado tiene que tener un váter a 75 centímetros del suelo para vaciar la bolsa de ostomía, sin tener que agacharnos o arrodillarnos. Un váter convencional nos queda a la altura de las rodillas y si no te agachas o arrodillas salpicas todo porque nuestras heces son líquidas o semilíquidas. Además, son posturas que no todas las personas pueden adoptar. No hay más que pensar en mujeres embarazadas o personas mayores, para darse cuenta. Además, carece de enjuagador de bolsa, para poder dejarla limpia tras el vaciado, así como de encimera encastrando el inodoro para poder posar nuestros productos de aseo y recambio de la ostomía".

INDIGNACIÓN

La vicepresidenta de la FAPOE, Yolanda Fernández, también ha querido mostrar su indignación "no sabemos quién ha asesorado al Ayuntamiento de Logroño, pero si algo tenemos claro es que quien lo haya hecho no vive con una bolsa pegada al abdomen y si tiene ostomía desconoce la realidad de muchos ostomizados porque no todos cambiamos la bolsa, otros la vaciamos y enjuagamos. No nos parece nada acertado que se gaste dinero público en algo que no nos sirve. Hubiera sido todo tan fácil si nos hubieran consultado. Además es preferible tener un baño bien adaptado que 18 mal. En algunos lugares cuando nos han dicho de hacer lo que se ha hecho en Logroño, les hemos pedido que mejor no hicieran nada, lo tenemos muy claro".

La FAPOE no entiende por qué no se ha hecho una adaptación de verdad, "tener que pelear para conseguir que se hagan baños adaptados es un desgaste enorme, pero si encima los hacen mal, a eso hay que sumarle una frustración tremenda. No se puede obviar que las personas ostomizadas, en su mayoría no salen de casa porque no tienen donde vaciar, enjuagar o cambiar una bolsa de ostomía de manera digna y saludable".

Jorge González es vocal de la FAPOE y no entiende "por qué cuando se hace un baño adaptado a ostomizados no nos consultan. En La FAPOE tenemos un dossier en el que se detalla de manera muy precisa, con planos, medidas, distancias y elementos, cómo tiene que ser un baño adaptado a nuestras necesidades. En este dossier también se incluye como tiene que ser el enjuagador de bolsa de ostomía. Sería todo tan sencillo si nos hicieran caso esto no es la primera vez que nos ocurre, ya pasó en Valladolid y en Madrid. Revertir la situación es complicado y cuando las cosas se hacen mal el estrés que nos genera a pacientes que además de estar ostomizados tenemos enfermedades de base, es tremendo".

El vocal ha afirmado que "esperamos que en este caso no cunda el ejemplo, porque si no Logroño acabará lleno de mesitas y espejos que de nada nos sirven. Lo que han hecho no son baños para ostomizados, son chapuzas con las que han buscado un titular impactante en época preelectoral, que lejos de ayudarnos nos daña".

En la FAPOE tampoco entienden "por qué habiendo estado la Presidenta de la asociación de lucha contra el cáncer, Elena Eguizabal en la rueda de prensa de presentación de los baños y habiendo visto que están mal adaptados no dijo ni pio, y se entiende menos aún cuando sabemos que ella conoce como es un baño bien adaptado. En la sede de la ACC hicieron uno de obra para el que desde la FAPOE les asesoramos".

Por otro lado, el concejal Iván Reinares ha anunciado que los baños se van a poder geolocalizar con una aplicación. "En la FAPOE le pedimos que en esa aplicación no se incluyan aseos mal adaptados como es el caso de los 18 aseos anunciados porque eso generará aún más inseguridad a los usuarios. No nos puede ocurrir fiarnos de una aplicación en la que se incluye cualquier aseo, porque luego pasa que al entrar ves que no te vale, que no puedes vaciar ni enjuagar la bolsa. Además, en la FAPOE ya disponemos de un mapa de geolocalización que puede consultar cualquier ostomizado (https://www.fapoe.com/localizacion) y en el que ya están incluidos los aseos bien adaptados que hay en Logroño; uno en la Asociación Contra el Cáncer y dos en el Hospital San Pedro y, ya estamos trabajando en la creación de una app que además de la geolocalización en la que los baños que se incluyan estarán siempre supervisados y con el visto bueno de la FAPOE, para evitar sorpresas, se incluye más información" añadió Fernández.

La FAPOE también ha querido recordar que en España existe una empresa en Pontevedra ostobanos.com que fabrica los baños con todo lo que necesitan. Fabrican aparatos sanitarios listos para su montaje, que sin necesidad de hacer obras se entregan preparados para que solo haya que conectarlos a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales. Yolanda Fernández afirma que "lo mejor es encargarlos ya hechos, de este modo se evitan errores y quebraderos de cabeza. Los baños de esta empresa española se han diseñado escuchándonos a los ostomizados, son perfectos para nosotros y sin ningún pero".

Por último, espera que el Ayuntamiento de Logroño "sepa ver los errores cometidos en los 18 aseos y reconsideren el adaptarlos de verdad, porque solo hay que pararse a pensar que donde tú tienes un baño, nosotros también lo necesitamos. No es un capricho, es una necesidad".