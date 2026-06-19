Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, adjudicataria cesión temporal del Albergue

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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local Extraordinaria del Ayuntamiento ha adjudicado la cesión temporal y la gestión del Albergue Municipal de Peregrinos y del Punto de Información Turística (Fielato), ubicado junto al Puente de Piedra, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

La concesión demanial de ambos espacios tendrá una duración de cuatro años (con la posibilidad de una prórroga de un año) y no contará con canon concesional al concurrir razones de interés público, tal y como estipula la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

En los últimos años, la gestión de ambos espacios ha sido realizada por la Asociación Riojana Amigos del Camino de Santiago mediante un convenio de colaboración anual, atendiendo al carácter social y hospitalario de la actividad.

No obstante, dicha forma de gestión ya no puede llevarse a cabo debido a la entrada en vigor de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Logroño, aprobada por el Pleno el fecha 6 de febrero de 2025 y publicada en el BOR al día siguiente (n.º 26, de 7 de febrero de 2025), que exige la adecuación de los instrumentos subvencionales municipales a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad.

En este nuevo marco normativo, la continuidad del modelo anterior, basado en la adjudicación directa mediante convenio, resultaba inadecuada desde el punto de vista jurídico al implicar una atribución singularizada del uso de bienes públicos y de la gestión de un servicio sin concurrencia competitiva.