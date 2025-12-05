La Federación Riojana de Voluntariado Social entrega su borrador del anteproyecto de la Ley del Voluntariado - FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Voluntariado Social (FRVS) ha conmemorado hoy el Día Internacional del Voluntariado con diferentes actos en Logroño. La jornada ha reunido a representantes institucionales y de las entidades sociales de la Federación en una Asamblea Extraordinaria y en un acto institucional en el que se ha procedido a la lectura de un manifiesto y a la entrega al Gobierno de La Rioja del borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Voluntariado.

La actividad ha contado con la presencia de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; del alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y del presidente de la FRVS, Jorge Ruiz. El manifiesto, leído por el presidente de la FRVS y titulado 'El voluntariado te ayuda a crecer, el voluntariado nos ayuda a mejorar', ha recordado que esta fecha rinde homenaje "a quienes, de manera libre y sin esperar remuneración, dedican su tiempo y su energía a mejorar la calidad de vida de la población".

Durante la lectura, Jorge Ruiz ha insistido en que "el voluntariado no solo transforma lo social: transforma la sociedad" y ha agradecido de forma expresa la implicación de las personas voluntarias y de las entidades: "Las personas voluntarias de nuestra comunidad autónoma son la esencia y un ejemplo claro y objetivo de que la sociedad riojana es solidaria. Gracias a ellos y gracias a las entidades sociales se generan pequeños cambios que han conseguido grandes avances a lo largo de los tiempos. Hoy queremos ponerles en valor y darles las gracias por mejorar la vida de las personas y contribuir a la construcción de una sociedad mejor".

Además, Jorge Ruiz ha lanzado un mensaje a los distintos agentes sociales para que comprendan su relevancia: "Esta labor no es exclusiva de las entidades sociales. También necesitamos la colaboración y el apoyo de las administraciones públicas, las universidades y centros educativos, las empresas y todos los agentes que conforman nuestra sociedad. Sois importantes, mucho más de lo que a veces creéis. La interrelación entre todos hará posible, sin duda, una sociedad más justa e igualitaria. Os necesitamos y os animamos a seguir participando y construyendo comunidad juntos".

Por otro lado, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Federación ha explicado sobre el borrador del anteproyecto de modificación de la Ley de Voluntariado: "Nuestro deseo es que entre en el Parlamento en 2026 y que se apruebe en esta legislatura. El cambio principal que planteamos es plasmar la transversalidad del voluntariado y la diversidad de ámbitos que hoy conviven -social, educativo, deportivo, corporativo, tecnológico...-".

"Queremos romper la etiqueta de que el voluntariado es solo ayuda a la vulnerabilidad; el voluntariado es social, sí, pero social igual a sociedad, no a vulnerabilidad. Queremos reflejar la diversidad de las acciones solidarias para impulsar la participación".

En este sentido, Jorge Ruiz ha recordado en el manifiesto que "los ámbitos donde se pueden realizar acciones voluntarias son tan diversos como la propia comunidad". "Solo debemos crear y encontrar esos espacios para que todas las personas con inquietud, motivación y ganas de participar activamente puedan hacerlo, siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas y de los entornos que compartimos", ha afirmado.

Los actos de la I Semana de Voluntariado, enmarcada en el 30º aniversario de la FRVS, concluirán esta noche con la iluminación en color azul del Puente de Piedra, el Cubo del Revellín y la Fuente Murrieta. Así se pondrá el broche final a una semana, desarrollada con el apoyo del Gobierno de La Rioja y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, que ha acercado el voluntariado a la ciudadanía mediante tres jornadas de puertas abiertas y actividades en entidades, una Feria de Asociaciones y un acto institucional cargado de simbolismos.