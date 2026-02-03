Archivo - Instalaciones del IES Sagasta - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Feministas de La Rioja dice que "educar para la igualdad sin confrontaciones debe ser posible". Ha sido ante la reciente sentencia sobre el caso del IES Sagasta de Logroño, que al inicio del curso escolar 2025-2026 impidió la asistencia a clase de una alumna por llevar velo islámico, queremos expresar nuestra posición.

La asociación ha dicho "no compartir ni el planteamiento del centro, ni la denuncia, ni el fallo de la sentencia ni el enfoque del comunicado difundido recientemente por algunas organizaciones feministas en apoyo al centro educativo, porque contribuyen a polarizar el debate y lo alejan de lo que consideramos fundamental: la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres".

"Creemos necesario abrir un debate sereno, con calma y dentro del marco legal vigente, que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida, la protección y la libertad real de estas niñas y mujeres, y no utilizarlas como arma política o ideológica". Para ello, "consideramos imprescindible que este debate se aborde con el máximo rigor y conocimiento, escuchando a expertas con una trayectoria reconocida en este ámbito y con las organizaciones que trabajamos en el territorio".

Para Feministas de La Rioja "defender los derechos de las niñas y mujeres de contextos musulmanes no puede convertirse en un circo mediático ni en un enfrentamiento entre bandos, ya que esto no beneficia ni a las alumnas ni a la comunidad educativa".

Por ello, "consideramos un error reducir este debate únicamente al uso del velo como elemento visible". "Creemos que poner el foco exclusivamente en ese símbolo invisibiliza realidades mucho más profundas que afectan a estas niñas y mujeres, como pueden ser las presiones familiares y sociales y las dificultades reales para el ejercicio pleno de sus derechos", han añadido.

Además, consideran "imprescindible diferenciar entre la prohibición del velo y la decisión de impedir el acceso de una alumna a su centro educativo". "Es necesario y urgente que las autoridades educativas aborden esta cuestión desde su responsabilidad, en toda su complejidad y con las máximas garantías para que el profesorado de todos los centros pueda educar para la igualdad con los enfoques y recursos adecuados para lograrlo", han apuntado.

Por todo ello, han concluido indicando que desde Feministas de La Rioja "reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de derechos de todas las niñas y mujeres, sin excepciones ni instrumentalizaciones".