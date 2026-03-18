FER y Bankinter analizan este jueves en jornada el impacto de geopolítica en la economía y los mercados internacionales

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital riojana acogerá mañana jueves, 19 de marzo, desde las 12,00 horas en el salón de actos de la FER, una jornada sobre geoestrategia, comercio internacional y herramientas para gestionar los riesgos en los mercados globales, organizada por la FER y Bankinter.

La sede de la FER se convertirá en punto de encuentro para analizar la relación entre geopolítica, economía y mercados en una jornada que abordará los principales retos del actual contexto internacional. Expertos en análisis económico, comercio exterior y cobertura de riesgos debatirán sobre cómo los conflictos geopolíticos y la creciente incertidumbre regulatoria están influyendo en el ciclo económico global y en la actividad empresarial.

El conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones económicas, así como el aumento de los riesgos regulatorios y comerciales, centrarán parte del análisis. En un escenario marcado por la reconfiguración de bloques político-económicos, los especialistas examinarán las posibles consecuencias de este proceso y su impacto en los mercados y en las empresas con actividad internacional.

Durante la jornada también se presentarán herramientas para mitigar los riesgos legales y aduaneros en el comercio internacional, además de instrumentos de cobertura financiera y aseguradora que permiten proteger las operaciones empresariales en el exterior.

El encuentro comenzará a las 12,00 horas con la apertura institucional a cargo de Sheila Argáiz, responsable del Departamento Internacional de la Federación de Empresas de La Rioja, y Alexander Aizpitarte Larrategui, director comercial de la red de oficinas.

A continuación, a las 12,05 horas, Ramón Forcada, director de Análisis y Mercados de Bankinter, ofrecerá la ponencia "Geopolítica y Mercados", en la que analizará el contexto económico internacional y sus perspectivas.

A las 12,45 horas, Irene Guardiola, abogada especializada en derecho aduanero y comercio internacional, abordará los principales riesgos en el comercio internacional y las estrategias para mitigarlos.

Posteriormente, a las 13,15 horas, tendrá lugar una mesa sobre negocio internacional e instrumentos de cobertura con la participación de Luis Alberto Bleda Giraldo, director de Negocio Internacional de Bankinter; Andrés Aroca Roca, director comercial de Negocio Internacional; y Raúl Ortiz, analista de la Unidad de Pymes de la Dirección por cuenta del Estado de Cesce.

La clausura del encuentro, prevista a las 13,45 horas, correrá a cargo de Elías Alegría Ariño, director de negocio internacional para Navarra y La Rioja.

La jornada finalizará con un aperitivo y espacio de networking a partir de las 13,50 horas.