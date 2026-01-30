FER y Caja Rural Navarra impulsan la formación de los emprendedores riojanos para aumentar la supervivencia empresarial - FER

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y Caja Rural de Navarra han suscrito un convenio de colaboración para el año 2026 con el objetivo de impulsar el emprendimiento y reforzar la capacitación empresarial en la región.

El acuerdo contempla el desarrollo de un ciclo de cuatro charlas formativas a lo largo del año, organizadas por la FER y con la participación de Caja Rural de Navarra como entidad colaboradora.

Las conferencias están dirigidas a los asociados de la FER, así como a personas emprendedoras y que tengan ideas o proyectos de negocios. La finalidad de estas charlas es facilitar el acceso a recursos formativos y de asesoramiento empresarial y financiero, contribuyendo a mejorar el índice de supervivencia de las nuevas empresas y a ampliar la oferta de cursos y masterclasses de la organización empresarial.

El programa formativo abordará materias clave para el desarrollo empresarial, como la inteligencia artificial como ventaja competitiva, la gestión empresarial en startups, la atracción de capital privado o el fomento del emprendimiento en edades tempranas, además de otros contenidos de interés y actualidad. El calendario previsto sitúa las sesiones en los meses de marzo, mayo, octubre y noviembre.

Además de la formación técnica, el convenio persigue potenciar habilidades sociales, el pensamiento creativo y la responsabilidad social, promoviendo un modelo de emprendimiento comprometido con el desarrollo económico sostenible y medioambiental del entorno local, con una visión global.

Con este acuerdo, la FER y Caja Rural de Navarra refuerzan su compromiso conjunto con el tejido empresarial riojano, apostando por la formación, la innovación y el apoyo a quienes deciden iniciar o consolidar un proyecto empresarial.