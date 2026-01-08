La FER despliega un programa formativo concebido como "un verdadero campus virtual"

El secretario general de la FER, Eduardo Fernández, y el director gerente de ADR Formación, Jose Luis del Rincón - FER

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha desplegado un programa formativo compuesto por 231 cursos, que se desarrollarán durante este año 2026, concebido como un "verdadero campus virtual", tal y como ha indicado su secretario general, Eduardo Fernández.

En rueda de prensa junto al director gerente de ADR Formación, Jose Luis del Rincón, ha dado a conocer una actuación formativa que puede ser bonificada para empresas y trabajadores.

El plan contiene 230 cursos agrupados en 23 familias temáticas y sobre las principales áreas de gestión de una empresa, 48 cursos más que el año anterior.

Los cursos pueden ser cien por cien bonificables a través de las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que resultan gratuitos para las empresas, que tienen la oportunidad de utilizar su crédito para desarrollar esta formación en beneficio de sus trabajadores.

La FER, además, realiza las gestiones para que las empresas obtengan la bonificación. A este respecto, del Rincón ha resaltado la ventaja que supone dado que el 86 por ciento de las empresas de La Rioja son PYMES (pequeñas y medianas) y cuentan, por tanto, con una entidad "de confianza" que "se preocupa por las gestiones".

"Queremos que nuestras empresas se formen", ha resaltado Fernández, apuntando a la "flexibilidad" que aporta el hecho de que los cursos se realicen 'on line'.