FER destaca que La Rioja sigue con tendencia anual positiva en la creación de empleo y la afiliación a S. Social

Publicado 04/12/2018 13:27:20 CET

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad riojana sigue con una tendencia anual positiva en la creación de empleo y la afiliación a la Seguridad Social. Según el Ministerio de Trabajo el número de parados se redujo en 1.187 personas en el último año (6,90 por ciento) y la afiliación se incrementó en 2.955 personas.

Este balance anual contrasta fuertemente con los negativos datos del mes. El número de desempleados en noviembre aumentó en 434 personas, especialmente en los servicios (363) y la industria (75). También se incrementó en la construcción en 6 personas. La agricultura registró 8 desempleados menos. El peor registro ha correspondido a la afiliación a la Seguridad Social, con 3.634 afiliados menos en un solo mes.

Aunque mantenemos una tasa del 10,32 por ciento de paro, muy por debajo de la media nacional y a pesar del balance anual positivo, hay que seguir alerta, porque el registro mensual es malo, lo cual significa que la economía y la actividad empresarial están muy por debajo de lo deseado, el ritmo de creación de empleo es muy lento y existe poco optimismo en general.

Las Administraciones públicas deben tomar buena nota de la importancia de que apoyen a las empresas, que no pongan obstáculos ni trabas a su actividad, y que no las asfixien con más impuestos que no ayudan para nada al empleo.