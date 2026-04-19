FER Joven organiza la charla 'El deporte de emprender' con dos referentes nacionales del sector deportivo y empresarial - FER

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

FER Joven, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja, organiza el próximo martes 21 de abril a las 19,45 horas en La Gota de Leche la charla-coloquio 'El deporte de emprender', un encuentro que reunirá a dos profesionales con trayectorias destacadas en el ámbito del deporte y la empresa.

La sesión, de aproximadamente una hora de duración, ofrecerá una conversación cercana sobre cómo los valores del deporte -como la disciplina, la constancia o la superación- pueden trasladarse al mundo del emprendimiento. Al finalizar, los asistentes podrán participar en un espacio de networking acompañado de un picoteo.

El acceso al evento es gratuito, previa inscripción a través de la web sopadeideas.net.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto Sopa de Ideas, que celebra su quinto año de desarrollo y se ha consolidado como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias emprendedoras en La Rioja. A lo largo de sus ediciones, el ciclo ha contado con la participación de más de 45 ponentes y ha reunido a más de 600 asistentes. La charla del próximo martes será la segunda sesión de este año.

El encuentro contará con la participación de Sergio Vicens, fisioterapeuta logroñés con más de 20 años de experiencia en el deporte de alta competición y miembro del equipo de fisioterapia de la selección española de baloncesto desde hace 14 años. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con entidades como el Atlético de Madrid o el Campus Promete, además de asesorar a federaciones, clubes y agencias de representación deportiva.

En 2013 fundó FisiOptimus en Logroño, tras su paso por el programa EmprendeRioja, consolidándolo como un centro de referencia en fisioterapia. Su proyecto ha evolucionado recientemente hacia Optimus Salud, un innovador concepto de espacio multiboutique que integra fisioterapia especializada, entrenamiento personal, pilates reformer, nutrición, psicología y servicios médicos, con el objetivo de democratizar el acceso a la salud y el alto rendimiento mediante una atención personalizada y transversal.

Junto a él participará Carlos del Arco, Director de Operaciones de Wezone, una de las principales compañías de entrenamiento funcional en España y referente en el ámbito del CrossFit a nivel europeo. Graduado en Derecho y con un Máster en el Ejercicio de la Abogacía, decidió reorientar su carrera profesional tras descubrir el CrossFit, convirtiendo su pasión en su profesión.

Actualmente lidera las operaciones y la expansión de Wezone, desempeñando un papel clave en el crecimiento de la compañía y en la consolidación de un modelo de negocio centrado en la experiencia del usuario y la construcción de comunidad. La empresa cuenta con una amplia red de centros, principalmente en Madrid y Barcelona, y un equipo multidisciplinar de profesionales.

Con esta iniciativa, FER Joven refuerza su apuesta por generar espacios de inspiración y aprendizaje dirigidos a jóvenes emprendedores, fomentando el intercambio de experiencias reales y el impulso de nuevas ideas en el ámbito empresarial.