La FER lamenta la subida del paro en el mes de julio en La Rioja

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de julio, como en gran parte de las regiones españolas, el balance del empleo "no ha sido positivo", según los datos publicados los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, ha afirmado la FER en una nota de prensa.

El paro aumentó en julio en 386 personas y la Seguridad Social registró 982 cotizantes menos. El desempleo en nuestra Comunidad ha alcanzado a 12.413 personas y los cotizantes suman 144.194 personas. La tasa de paro es de 7,4 por ciento.

El balance anual "es desigual". Se contabilizaron 2.408 cotizantes más en los últimos 12 meses, pero el desempleo ha aumentado desde entonces en 276 personas. Todos los sectores de actividad tuvieron un saldo negativo, con incrementos del paro en la agricultura (15), la industria (28), la construcción (2) y los servicios (320).

"Es muy significativo el aumento del desempleo en los servicios, probablemente como consecuencia de registros por debajo de las expectativas en la industria turística y la hostelería de nuestra región", ha afirmado la patronal riojana.

El balance del empleo en julio demuestra "la importancia que tiene respaldar e impulsar sin pausa la actividad de las empresas y de los autónomos para mantener el empleo en momentos con muchas dificultades, como son las actuales, por la situación geopolítica o la situación interna en nuestro país, alejadas de un clima de estabilidad y de confianza que es esencial en cualquier actividad empresarial La Rioja tiene un tejido empresarial potente y diversificado que tiene muchas fortalezas y virtudes que tenemos que seguir apoyando y protegiendo al máximo".