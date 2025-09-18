FER, sobre reducción de jornada: "Tiene un ámbito de negociación, que es la negociación colectiva y el diálogo social"

Eduardo Fernández, a la izquierda, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo Fernández, ha considerado este jueves que la reducción de jornada laboral "tiene un ámbito de negociación, que es la negociación colectiva y el diálogo social".

A preguntas de los medios de comunicación sobre este aspecto, el dirigente empresarial ha señalado que "yo creo que nuestra postura es bastante clara, nosotros creemos que cualquier reducción de jornada tiene un ámbito de negociación".

Un espacio, ha concretado, "que es la negociación colectiva y el diálogo social, en el que las partes, de forma voluntaria, como llevamos 40 años, acordamos todas las cuestiones en materia laboral".

"Respecto a la última actuación legislativa, ya mostramos nuestra satisfacción al entender que no era el marco adecuado la vía parlamentaria, sino que tiene que ser el diálogo social, la negociación colectiva", ha insistido.

Y, en este marco, Fernández ha apuntado que "estamos a la espera de que organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, nos sentemos y hablemos del tema, porque estamos dispuestos a hablar de cualquier cosa".

"Pero a que hablemos de reducción de jornada, hablemos también de competitividad y hablemos de muchas cosas", ha finalizado.