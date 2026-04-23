La Feria de Abril llega a Arnedo de la mano de Faustino Rivero Ulecia

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bodega familiar Faustino Rivero Ulecia invita a disfrutar de una jornada festiva inspirada en la tradicional Feria de Abril, una propuesta que combina música en directo, picoteo y una selección de sus mejores vinos. Esta cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril a partir de las 16,30 horas.

La programación arrancará con la concentración de asistentes en la Puerta Munillo, desde donde partirá, a las 17 horas, una romería con destino al Wine Bar de la bodega, espacio en el que se desarrollará el resto de la celebración. A partir de las 18 horas dará comienzo la fiesta, que estará amenizada por el coro rociero Senda Ancha, encargado de poner el ambiente andaluz a la jornada.

La experiencia incluye catering, copa de regalo y cuatro consumiciones a elegir entre Faustino Rivero Ulecia DoCa Rioja Crianza, Faustino Rivero Ulecia DoCa Rioja Blanco, FRIZZ, Frizzante 0.0, agua o mosto. También habrá entrada infantil con condiciones adaptadas.

Las entradas tienen un precio de 25 euros para adultos y 10 euros para niños hasta 12 años, y podrán adquirirse hasta el 22 de abril en distintos puntos de venta: la propia bodega, la Escuela de Danza Tacones y Puntas y Textil Hogar.

Esta iniciativa se suma al compromiso de la bodega por ofrecer experiencias que van más allá de la cata tradicional y que acercan el vino a nuevos públicos a través de propuestas creativas.

Además de estos planes, la bodega ofrece en su página web la opción de reservar visitas guiadas con cata para poner el broche de oro a la experiencia.