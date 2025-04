Fernández Cornago; "Cortesía y deliberación parlamentaria son dos aspectos fundamentales que guían la labor legislativa"

LOGROÑO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha defendido este miércoles en Toledo el equilibrio entre "la cortesía parlamentaria y el decoro" y "el derecho fundamental al debate parlamentario". "Aspectos fundamentales que guían la labor legislativa", ha dicho.

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha durante su participación en la mesa redonda 'La visión desde la Presidencia', junto al presidente de las cortes castellanomanchegas, Pablo Bellido, en el marco de las XVI Jornadas de Derecho Parlamentario 'Debates constitucionales. Cortesía y deliberación en el Parlamento'.

La presidenta de la Cámara riojana explicado que "cortesía y deliberación parlamentaria son dos aspectos fundamentales que guían nuestra labor legislativa, pilares que sustentan la democracia y garantizan las condiciones para que el intercambio de opiniones se desenvuelva razonablemente y esté a la altura de la institución y de la importante labor de representación que ostentan los diputados".

Asimismo, ha advertido de que "cortesía y deliberación parlamentaria son inherentes al libre debate democrático que se desprende del artículo 23.2 de nuestra Constitución, que establece el derecho a actuar como representante de los ciudadanos cuando se ha sido elegido por estos".

"Es decir -ha continuado- al derecho fundamental al debate parlamentario", lo que le ha llevado a abogar por favorecer el debate político, "en lugar de impedirse, sometiéndolo sólo a aquellas reglas que garanticen mejor su desarrollo".

Fernández Cornago ha insistido en que "hablamos de un derecho fundamental y, por tanto, el establecimiento de sus límites como su interpretación, y los mecanismos que traten de controlan la legitimidad de su ejercicio han de tener esto presente de manera permanente".

RECONOCER LA DIVERSIDAD DE OPINIONES

Por lo que respecta a la cortesía parlamentaria ha reflexionado que "no sólo es una cuestión de utilizar un lenguaje adecuado, sino de reconocer que la diversidad de opiniones es la esencia misma de la democracia. Creo en la capacidad de dialogar, escuchar y debatir con altura de miras, y es que las diferencias ideológicas no deben ser fuente de enfrentamiento, sino de enriquecimiento mutuo", lo que le ha llevado a concluir que "la cortesía parlamentaria se convierte en ese puente que permite que nuestras diferencias no nos dividan, sino que nos fortalezcan en el ejercicio de nuestras responsabilidades".

La presidenta del Parlamento de La Rioja ha finalizado recordando que "los límites al ejercicio del derecho parlamentario se realizan, principalmente, a través de los reglamentos parlamentarios", cuya interpretación ha dejado el legislador en manos de quienes ostentan la Presidencia.

"Esa potestad, esa libre valoración, esa confianza plena del legislador con la que se pretende proteger la propia institución parlamentaria, permitiendo el normal ejercicio de las funciones sin injerencias o presiones externas, debemos corresponderla con lealtad, compromiso, responsabilidad, integridad y dando lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo diario, teniendo siempre presente como fin el de mejorar la vida de aquellos a quienes tenemos el honor de representar".

JORNADAS

Las jornadas están organizadas por las Cortes de Castilla-La Mancha, la Fundación Giménez Abad, el Instituto de Derecho Parlamentario (CD-UCM), el Instituto de Derecho Público Comparado (UC3M), el Centro de Estudios de Partidos Políticos (UNED) y el Departamento de Derecho Político (UNED) y pretenden ser un espacio de reflexión sobre la importancia de la cortesía y la deliberación en el contexto parlamentario, destacando la colaboración entre diferentes instituciones en la promoción del debate constitucional.

Previamente al inicio de las jornadas, la presidenta del Parlamento de La Rioja ha sido recibida por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, quien le ha invitado a firmar en el Libro de Honor de la institución.