Fernández Cornago: "La Rioja es una ccaa abierta, plural e inclusiva que se enriquece con las aportaciones de todos"

En el acto institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano

Fernández Cornago: "La Rioja es una ccaa abierta, plural e inclusiva que se enriquece con las aportaciones de todos"
Fernández Cornago: "La Rioja es una ccaa abierta, plural e inclusiva que se enriquece con las aportaciones de todos" - PARLAMENTO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 14:14
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LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha expresado esta mañana "el reconocimiento y el respeto" de la institución al pueblo gitano y ha asegurado que "La Rioja es una comunidad abierta, plural e inclusiva que se enriquece con las aportaciones de todos quienes formamos parte de ella".

En este sentido, ha añadido que "el pueblo gitano, con su legado y su incuestionable patrimonio cultural e histórico, suma y contribuye a hacer más grande La Rioja".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones durante el acto institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora hoy.

"Un acto -que en palabras de Fernández Cornago- es un símbolo de nuestro compromiso con el pueblo gitano en nuestra comunidad. Un recordatorio de que el pueblo gitano cuenta y es una pieza importante y necesaria en la construcción de La Rioja".

Asimismo, ha afirmado que "además de nuestro reconocimiento y nuestro respeto, también queremos deciros de forma clara que vamos a seguir avanzando hacia el futuro a vuestro lado, contando de verdad con vosotros y con vuestra participación".

LA FORMACIÓN, CLAVE

Fernández Cornago ha coincidido con los responsables de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja en señalar que "la educación y la formación son factores fundamentales".

El acto ha contado, además, con la intervención del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; el presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Antonio Jiménez; y la responsable del área de Educación de la asociación, Abigail Peralta.

El cantaor Israel Jiménez ha cerrado el acto interpretando una canción por bulerías.

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