Fernández Cornago transmite a los jóvenes que "lo que pensáis y sentís importa"; "Vuestras ideas mejoran La Rioja"

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha animado hoy a los más jóvenes a "seguir trabajando por vuestros derechos" y les ha felicitado por su "implicación".

"En vosotros está la curiosidad, la energía, la ilusión, las preguntas que incomodan y las ideas que impulsan cambios; cada uno de vosotros es valioso", ha afirmado antes de recordarles que "lo que pensáis y lo que sentís importa, y vuestras ideas ayudan también a mejorar La Rioja y la vida de todas las personas que vivimos en ella".

Fernández Cornago ha realizado estas declaraciones estar tarde en el Hemiciclo de la Cámara autonómica durante la apertura del V Pleno Autonómico Infantil y Adolescente de La Rioja, promovido por UNICEF Comité La Rioja y la Red Local de Infancia y Adolescencia de La Rioja, en el marco de las acciones programadas con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemoró el pasado día 20.

En esta edición han intervenido niños y adolescentes de los Consejos Municipales de Alfaro, Arnedo, Haro y Logroño, que han sido los encargados de trasladar a los representantes políticos sus reflexiones sobre los derechos de la infancia en el ámbito digital y los desafíos que presenta.

Un tema que abordaron el pasado fin de semana durante el I Encuentro Autonómico de Participación Infantil y que hoy han compartido en el Parlamento regional. Sobre este tema, la presidenta del Parlamento de La Rioja ha preguntado a los asistentes si conocen sus derechos en el mundo digital y, tras enumerar varios de ellos, ha advertido de que "la realidad nos muestra que aún queda mucho por hacer".

En este sentido, ha dado cuenta del trabajo que está desarrollando el Parlamento de La Rioja por medio de una comisión de estudio creada específicamente para analizar el uso e impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia en la que participan expertos de ámbitos sanitarios, judiciales, educativos, policiales y sociales. "Todos con el mismo objetivo: comprender bien la situación y mejorarla", ha añadido Fernández Cornago.

El acto, en el que también ha tomado la palabra la presidenta del Comité Unicef La Rioja, María Luis Poch, ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno de la Rioja, Gonzalo Capellán.