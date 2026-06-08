Fernández Cornago,en Pregón Día La Rioja: "La verdadera fuerza de esta tierra reside en quienes la construyen cada día"

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, en Santa Coloma - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, ha asegurado este lunes que "la verdadera fuerza de esta tierra reside en quienes la construyen cada día con su dedicación, su iniciativa y su vocación de excelencia".

Fernández Cornago ha efectuado esta afirmación en el transcurso del Pregón del Día de La Rioja, que, como es tradicional, ha pronunciado esta tarde en la localidad de Santa Coloma.

Un acto institucional que organiza la Cámara regional para conmemorar la Convención celebrada en este municipio el 8 de diciembre de 1812, en la que un grupo de 73 representantes de 59 localidades riojanas se congregaron para reclamar que la provincia se gobernase por sí misma.

El acto se ha desarrollado en la Plaza de la Convención y, al inicio de su intervención, Fernández Cornago ha aludido al hecho histórico para concluir que "la historia no es únicamente motivo de orgullo", sino que "es también una responsabilidad; la responsabilidad de cuidar lo que recibimos, fortalecerlo y proyectarlo hacia el futuro".

"UNA TIERRA LLENA DE TALENTO".

"Y hoy La Rioja es una tierra llena de talento", ha afirmado la presidenta de la Cámara autonómica, aseverando que "la gente de esta tierra es el mejor reflejo de lo que somos: una sociedad emprendedora, trabajadora y comprometida; formada por hombres y mujeres que cada día impulsan empresas, cultivan nuestros campos, que innovan, investigan, educan, cuidan, producen y crean nuevas oportunidades".

Asimismo, Fernández Cornago ha advertido de que "La Rioja es una comunidad con voz firme, segura de lo que es, orgullosa de lo que aporta y comprometida con nuestra nación: España".

"Somos una tierra que suma, que construye y que contribuye al fortalecimiento de nuestro gran país. Una voz firme que se escucha también fuera de nuestras fronteras", ha matizado antes de recordar que este año se conmemora el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea.

"Desde esa fortaleza compartida, La Rioja tiene claro que la búsqueda del bien común cobra mayor sentido cuando se construye también desde la solidaridad", un rasgo que, según ha declarado Fernández Cornago, "forma parte de nuestra identidad y se manifiesta cada día en todos los rincones de nuestra región".

Al respecto, ha recordado que el Parlamento de La Rioja "se ha unido a la gran corriente de solidaridad que caracteriza a los riojanos" con la reciente celebración de los I Premios del Parlamento a la Solidaridad Riojana.

Todo ello le ha llevado a proclamar que "debemos caminar juntos, con el convencimiento de que merece la pena seguir avanzando para mejorar la vida de todas las personas".

"LEALTAD A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS".

La presidenta del Parlamento regional también ha precisado que, además de "paisaje, cultura, patrimonio y desarrollo", La Rioja es "también lealtad de los valores democráticos: a la libertad, a la igualdad y a la justicia; y es la convicción de que nuestras instituciones representan la voluntad de la ciudadanía y merecen ser preservadas con dignidad, responsabilidad y ejemplaridad".

Fernández Cornago ha proseguido su intervención asegurando que "hoy nuestro territorio es capaz de ofrecer lo mejor de sí mismo a sus habitantes, y ese es precisamente el punto de partida de nuestro presente". "Un presente -ha reseñado- que cree en las personas, que explota su potencial y que mira especialmente a los jóvenes".

La presidenta de la Cámara regional ha explicado que "cuando una comunidad apuesta por el conocimiento, por la formación y por la excelencia, está haciendo mucho más que ampliar sus posibilidades" y ha añadido que, "cuando extiende sus horizontes universitarios, está transformando su presente y su futuro".

En este sentido, ha incidido en que "La Rioja ha demostrado que cuando una aspiración se sustenta en el esfuerzo, la perseverancia y la confianza en nuestras capacidades, se convierte en realidad".

"NOS CORRESPONDE SEGUIR CONSTRUYENDO UNA RIOJA FUERTE".

Fernández Cornago ha destacado que "La Rioja es como la lengua que tuvo el honor de alumbrar: una tierra viva, capaz de sumar, integrar y engrandecerse con todas las aportaciones".

Como colofón de su intervención, la presidenta del Parlamento regional ha tenido un recuerdo para las generaciones precedentes y también ha tenido unas palabras al respecto de la visita del Papa León XIV a España, con el que compartimos idioma. "Para los que pertenecemos a la tierra que vio nacer esa lengua universal, el orgullo es aún mayor".

"Una lengua -prosigue- en la que el Papa ha expresado que no es la cultura del enfrentamiento sino la del encuentro la que genera estabilidad y prosperidad. Y ese espíritu de encuentro y cercanía es el que ha ido tejiendo nuestra región".

"Somos -ha dicho- una generación que recibe el esfuerzo de quienes vinieron antes; de nuestros abuelos; de nuestros padres; de tantas personas que trabajaron, con sacrificio y discreción para legarnos La Rioja que hoy conocemos. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir construyendo una Rioja fuerte; unida y llena de éxitos".

Todo ello le ha llevado a concluir que "La Rioja no es sólo el lugar donde vivimos: es el legado que recibimos, el compromiso que asumimos y la esperanza que estamos llamados a entregar".

El acto del Pregón se ha completado con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Begoña Palacios, quien ha resaltado la importancia histórica de la localidad.

Como viene siendo costumbre, el grupo de danzas de la localizad ha interpretado varios bailes y alumnos de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja han interpretado las jotas 'Día grande y de honor', 'Fina y galana' y 'Recuerda Santa Coloma'. Los alumnos de la Escuela de Jotas que las han interpretado han sido Amaya Castellano, Alba Iruzubieta, Helena Ortega, Guillermo Castellano y Álvaro Pinciuc.

Al acto del Pregón han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz; los consejeros del Gobierno regional, diputados regionales, alcaldes de numerosos municipios riojanos, así como representantes de las esferas judicial, policial, militar, social y cultural de la comunidad.