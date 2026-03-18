Fin de semana musical en el Teatro Bretón con danza y ópera

Representación de La Bohéme - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón rinde homenaje a la música este fin de semana con un espectáculo de danza el sábado 21 y una ópera clásica el domingo 22 de marzo. El sábado 21, a las 20,00 horas, llega al teatro municipal la danza 'Ce que le jour doit à la nuit (Lo que el día debe a la noche)'.

Un espectáculo magnético cuya fuerza, virtuosismo y sensualidad cautivan y transportan a lugares lejanos. Un total de 12 bailarines argelinos y burkineses, provenientes del street dance y del hip-hop ofrecen una exhibición artística intercultural con mucha fuerza y carácter.

El espectáculo tiene una duración de 70 minutos aproximadamente y el precio de las entradas varía entre los 8 y los 23 euros. El domingo, 22 de marzo, a las 19,30 horas, llega la ópera al Teatro bretón.

'La Bohème' es una de las piezas más queridas y representadas del repertorio lírico mundial, que consagró a su compositor, Giacomo Puccini, como uno de los más grandes compositores de su época. La música de 'La Bohème' combina ternura y pasión, con melodías memorables como el "aria Che gelida manina" y el "dúo de amor O soave fanciulla". Esta ópera fue estrenada en 1853 y narra una colección de historias de Henri Murger, que retrata las vicisitudes de jóvenes artistas y soñadores en el París del siglo XIX. La obra consta de 4 actos y tiene una duración de 2 horas y 50 minutos, con dos pausas y un intermedio. El precio de las butacas va de los 19 a los 39 euros.