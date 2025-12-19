Finaliza la limpieza y saneo de la carretera LR-113 en Viniegra de Abajo tras el desprendimiento del domingo pasado - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha finalizado este viernes las obras de limpieza y saneo del talud ubicado a la altura del kilómetro 13,500 de la carretera autonómica LR-113, en las inmediaciones de la localidad de Viniegra de Abajo, donde se produjo un desprendimiento el pasado domingo, día 14.

Esta actuación ha sido impulsada por la Dirección General de Infraestructuras con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos desprendimientos y mejorar la seguridad vial para poder restablecer la circulación cuanto antes.

Los trabajos de limpieza del material desprendido han sido ejecutados por la UTE que se encarga del mantenimiento y conservación de carreteras de La Rioja Alta, mientras que las labores de saneo del talud han correspondido a una empresa especializada en este tipo de actuaciones.

De este modo, hoy mismo ha quedado totalmente restablecida la circulación del tráfico. La zona ha quedado señalizada para prevenir a los conductores.