Finaliza la restauración de tres emblemáticos lienzos de Marcos Zapata en la Iglesia de la Compañía de Jesús del Cusco - UNIR

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres emblemáticos lienzos pertenecientes al programa ignaciano-jesuítico, que incluye episodios de la vida, visiones y milagros de San Ignacio de Loyola, santos jesuitas y cuadros vinculados al imaginario político-religioso Loyola-inca, fueron restaurados en su totalidad.

La autoría de estas significativas obras, que forman parte de un conjunto mucho mayor de lienzos -los cuales esperan todavía su puesta en valor-, corresponde a los artistas indígenas Marcos Zapata y Cipriano Gutiérrez.

Se trata de las pinturas 'San Ignacio predicando en Azcoitia' (también conocida como 'San Ignacio predicando a la multitud en su país'); 'San Ignacio curando un enfermo' o 'Milagro de San Ignacio', y 'La Virgen de la Strada', localizadas en el entorno del coro alto, en los muros laterales de la Epístola y del Evangelio del Templo de la Compañía de Jesús en la ciudad de Cusco.

La iniciativa está enmarcada en el proyecto de conservación de la Ruta del Barroco Andino. Esta ruta es considerada uno de los conjuntos más representativos del barroco andino y de la riqueza cultural del Perú.

La actuación sobre los cuadros de Zapata y Gutiérrez supone, precisamente, un nuevo avance en la protección del patrimonio artístico, histórico y religioso que integra la Ruta.

El templo de la Compañía de Jesús, ubicada en el corazón del centro histórico del Cusco, forma parte de este itinerario patrimonial junto con los templos de Andahuaylillas, Huaro y la capilla de Canincunca.

Este pasado viernes, 24 de julio, las obras restauradas han sido devueltas a su lugar de origen en la Iglesia de la Compañía de Jesús del Cusco, en un acto que contó con la participación de destacadas personalidades.

Entre otros, participaron del mismo Padre Jorge Chacón, Canciller del Arzobispado del Cusco; Oscar Lazo, secretario ejecutivo del Arzobispado de Cusco; padre Aníbal Oyola, párroco de la Parroquia El Sagrario de Cusco y rector del Templo de la Compañía; Meritxell Oms, directora de la Asociación SEMPA-Ruta del Barroco Andino; Mtra. Myriam Leiva, jefa del proyecto de restauración.

También Martín Santiváñez, director de Desarrollo Institucional para Latinoamérica de UNIR, Ana Zabía de la Mata, directora de proyectos de Patrimonio Cultural, del Vicerrectorado de Transferencia de UNIR (quien ha intervenido en el acto de maneral virtual), Raquel Oroz Marquez, directora de Museos de la DDC en representación de la Mg. Maritza Rosa Candia, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Mg. Emma Montalvo Raurau, Jefa de Control Patrimonial de Bienes Culturales del Arzobispado de Cusco.

ACTUACIÓN ESPECIALIZADA Y RIGUROSA

Los tres cuadros recuperados presentaban un estado de conservación precario, lo que hacía necesaria una actuación especializada, rigurosa y oportuna. La intervención ha permitido no solo estabilizar materialmente las obras, sino también profundizar en su estudio técnico, histórico y documental.

Los lienzos poseen un valor histórico y artístico excepcional, no solo por formar parte de una de las pocas series firmadas por Marcos Zapata que aún permanece en su emplazamiento original, sino también por encontrarse en un templo, declarado patrimonio de la nación, y a la vez está integrado en el conjunto monumental del Cusco, patrimonio mundial de la UNESCO.

En el acto de este viernes, el padre Anibal bendijo las pinturas mostrando el agradecimiento de la Iglesia por el trabajo realizado.

La actuación constituye un nuevo avance en la protección del patrimonio artístico. Además de UNIR y Fundación UNIR, en la iniciativa han participado como entidades colaboradoras el Arzobispado del Cusco, la Compañía de Jesús, la Dirección desconcentrada de Cultura Cusco; y la Asociación SEMPA, organización sin fines de lucro vinculada a la Compañía de Jesús en Cusco.

Su misión principal es gestionar la Ruta del Barroco Andino, promover el desarrollo social y económico de las comunidades locales y velar por el mantenimiento y conservación de los templos administrados por la Compañía de Jesús en el Cusco.

Los trabajos de restauración de los lienzos, que duraron exactamente un año fueron dirigidos por la Mtra. Myriam Leiva, la jefa del proyecto. También participaron de los mismos los restauradores María Elizabeth Carrión Bazán, Ada Gabriela Estrada Ibérico, Liliam Aubert Velasco y César Paredes Samanez.

Ellos siguieron criterios internacionales de conservación-restauración, basados en la mínima intervención, la reversibilidad y la compatibilidad de los materiales utilizados en las obras. Antes de la intervención, cada pintura fue sometida a un estudio técnico y científico destinado a conocer su materialidad, su estado previo de conservación y las causas de deterioro que afectaban al soporte textil, la capa pictórica, los barnices y otros elementos constitutivos.

Como parte del proceso, también se realizaron análisis microbiológicos para determinar el grado de infestación presente en las obras y establecer tratamientos curativos y preventivos frente a la presencia de hongos. Estos estudios contribuyeron tanto a la protección de las pinturas como a la seguridad del equipo técnico responsable de la intervención.

El proyecto incluyó también una campaña de documentación fotográfica especializada, con registros generales y de detalle mediante fotografía axial, luz rasante, contraluz y luz ultravioleta. Esta documentación permitió identificar patologías relevantes, como debilitamiento del soporte textil, presencia de repintes, barnices gruesos y oxidados, así como otras alteraciones visibles en el anverso y reverso de las pinturas.

ZAPATA, MÁXIMO REFERENTE DE LA ESCUELA CUZQUEÑA DEL SIGLO XVIII

El proyecto ha permitido recuperar la lectura estética, histórica y devocional de tres piezas fundamentales del programa pictórico jesuítico del Cusco, reforzando el valor de la obra de Marcos Zapata, uno de los principales representantes de la escuela cuzqueña del siglo XVIII y figura clave de la producción artística indígena en el periodo virreinal.

Desde Fundación UNIR, entidad que ha auspiciado la restauración de los lienzos de Marcos Zapata, se ha destacado el compromiso de la Universidad por apoyar iniciativas orientadas a la conservación del patrimonio histórico y artístico.

"Para nuestra universidad es un honor haber contribuido a la recuperación de estas obras de Marcos Zapata, piezas de enorme valor artístico, histórico y espiritual. Este proyecto refleja nuestro compromiso que se mantiene en el tiempo con la preservación del patrimonio cultural dentro de la Ruta del Barroco Andino y con la transmisión de este legado a las futuras generaciones", ha señalado Ana Zabía, directora de proyectos de Patrimonio Cultural de la UNIR.

Asimismo, continúa Ana Zabía, esta intervención "no solo permite devolver a los lienzos su estabilidad material y su lectura estética, sino que también contribuye a poner en valor la riqueza del patrimonio vinculado a la ruta del barroco andino y su proyección internacional. Es una contribución científica rigurosa que busca destacar la importancia de preservar este legado, no solo para Cusco y el Perú, sino también para la historia del arte virreinal hispanoamericano, cuyo interés crece en todo el mundo".

El proyecto de restauración ha supuesto una intervención integral sobre los lienzos, orientada a garantizar su conservación, recuperar su calidad visual y favorecer una mejor comprensión de las obras dentro de su contexto histórico y artístico.

Con esta acción, Fundación UNIR reafirma su compromiso con el Perú mediante el apoyo a estas iniciativas de preservación del patrimonio, impulsando un trabajo directo y sostenido en el tiempo tanto en el Perú como en otros territorios de Hispanoamérica.