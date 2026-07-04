La firma riojana 'Victoria' acompaña a Caja Rural-Seguros RGA en su participación en el Tour de Francia

VICTORIA LLEGA AL TOUR DE FRANCIA - VICTORIA

LOGROÑO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este verano, Victoria acompaña a Caja Rural-Seguros RGA en su participación en el Tour de Francia, un hito para el equipo navarro que -tras 38 años- vuelve a esta competición entre las mejores escuadras del mundo.

Para una marca con más de cien años de historia como Victoria, formar parte de este recorrido significa "mucho más que estar presente en una gran cita deportiva". Significa "compartir una forma de entender el camino, donde la constancia, el esfuerzo y la autenticidad son los valores que permiten construir las historias que perduran".

Con motivo de este debut, el equipo recupera una equipación de inspiración retro que rinde homenaje a la histórica estructura de Caja Rural que participó en el Tour de Francia de 1987 y 1988. Un guiño a su legado que conecta pasado y presente para abrir una nueva etapa.

Victoria acompaña este momento con LOOM, la sneaker elegida por los corredores para esos instantes en los que la bicicleta queda a un lado y el cuerpo comienza a recuperarse.

Ligera, flexible y diseñada para ofrecer una sensación de confort inmediato, LOOM combina una silueta inspirada en el running con un tejido de punto elástico que se adapta al pie de forma natural. Una zapatilla pensada para acompañar al deportista antes y después del esfuerzo, demostrando que el confort también forma parte del rendimiento.

Para celebrar esta colaboración, Victoria sorteará un maillot oficial de Caja Rural-Seguros RGA entre todas las personas que realicen una compra en su tienda de la calle Canuda de Barcelona durante los días del tour.

Un guiño a una edición especialmente significativa para la marca, que comienza en una ciudad clave para Victoria donde abrió hace un año su primera tienda y recorre uno de sus mercados más importantes: Francia, donde la firma continúa consolidando su presencia como segundo mercado internacional.