Firmado el convenio de Talleres de Reparación e ITV de La Rioja con un incremento salarial del 11,75% en 4 años

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LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las Federaciones de Industria de UGT y CCOO de La Rioja han procedido a la firma del Convenio Colectivo de Talleres de Reparación de Vehículos e ITV en La Rioja que contará con una vigencia de 4 años (2026 a 2029) para proteger las condiciones laborales de casi 900 personas trabajadoras del sector en la comunidad.

Entre los aspectos más reseñables, el convenio refleja una subida salarial del 11,75 por ciento a lo largo de los cuatro años de vigencia, mediante una subida del 3,5% para el año 2026 y del 2,75% para cada uno de los siguientes tres años (2027, 2028 y 2029).

De igual forma, el acuerdo contempla la introducción de una cláusula de revisión salarial en caso de que se produzca una desviación de los precios, hasta un máximo del 2 por ciento.

Por otro lado, el nuevo convenio establece una reducción paulatina de diez horas de jornada laboral, a razón de 5 horas menos en 2027 y 5 horas menos de en 2029, pasando de las 1.765 horas en 2026 a las 1.755 horas en el último año de vigencia.

Las Federaciones de Industria de UGT y CCOO de La Rioja valoran positivamente el acuerdo alcanzado puesto que avanza en dos aspectos fundamentales, como una progresiva mejora de los salarios mientras se reduce paulatinamente la jornada laboral en este sector.