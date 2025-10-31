Fiscal y A. Particular mantienen los 22 años para acusado crimen Los Lirios: "Mintió, eliminó pruebas e información"

Juicio contra el hombre acusado de asesinar a su esposa en su domicilio de Los Lirios en el año 2020 - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de 22 años de cárcel para el hombre acusado de un delito de asesinato con alevosía al presuntamente matar a su mujer en el domicilio de Los Lirios el 13 de octubre de 2020. Eso sí, eleva la indemnización para el hijo del ambos de 50.000 a 100.000 euros.

Petición de prisión que también comparte la Acusación Particular -que defiende los intereses de los ochos hermanos de la víctima- subrayando que el acusado "ha mentido, ha alterado la escena, ha eliminado pruebas y ha ocultado información". Por su parte, la Defensa niega los hechos que incriminan a su cliente y, en caso de ser culpable, solicita la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El primero en explicar sus conclusiones ante el Juez y el Tribunal Popular ha sido el Ministerio Fiscal sosteniendo que el acusado viajó la noche de los hechos de Gumiel de Mercado (Burgos), donde se encontraba con su hijo ayudándole a la vendimia, a Logroño para asesinar a su mujer al conocer que ésta se quería divorciar. Tras ello, volvió con su vehículo al municipio burgalés. Como ha defendido el Fiscal el divorcio "iba a suponer (al acusado) un cambio no muy positivo para él".

Indicio a indicio, el Fiscal ha ido defendiendo sus conclusiones explicando, en primer lugar, que es consciente de que "no hay ni una imagen, ni una prueba, ni nadie que haya visto nada" pero esa carencia de la prueba directa o indirecta "no elimina por si misma la culpabilidad del acusado", ha dicho.

Como ha expresado ante el Tribunal Popular, que será quien finalmente deba decidir sobre su culpabilidad o no del acusado, sus conclusiones finales se basan en que el círculo de la víctima "era muy estrecho" y el escenario "no es tan amplio". Como ha expresado "la víctima no fue asesinada en una habitación de hotel de Nueva York en la que puede entrar o salir mucha gente". Fue asesinada en su casa y se da la circunstancia de que "era una mujer muy miedosa, precavida, rigurosa" que incluso "consiguió una cosa que no fue fácil, que se pusiera una llave en los rellanos de las puertas de las viviendas".

"MUCHOS PALOS DE CIEGO"

Aquella noche, explica, "la víctima estaba en la intimidad en su casa, en pijama, con las puertas cerradas y con las llaves puestas". Como reconoce "a la Policía le ha costado dar muchos palos de ciego y mucha investigación saber qué ocurrió pero sabiendo cómo es la víctima limita mucho las personas que hayan podido entrar en ese domicilio".

Desmonta la hipótesis de que "la mirilla de la puerta estuviera levantada" porque -como ha defendido- si entró alguien desconocido aquella noche "debería haber sido la propia víctima" quien hubiera abierto primero la puerta antiincendios, situada en el rellano, no directamente la puerta de su casa.

Además también ha subrayado que tras el crimen "se movieron o quitaron cosas" y explica: "Un conocido que hubiera conseguido ganarse la confianza de la víctima se hubiera ido inmediatamente".

Recuerda también en su exposición que el procesado apagó su teléfono "las horas críticas del crimen", de forma voluntaria, a pesar de que el acusado declarase que era porque en la casa del pueblo no tenía cobertura. Afirma también que el acusado "mintió" a la Policía.

ADN EN LAS MANOS

El Fiscal ha querido recordar al jurado que "no hay que olvidar" que "hay ADN en las manos y en las uñas de la víctima". "Se ha hablado mucho del lavado de manos, de que podría disminuir su presencia... yo no sé si la víctima había tocado cosas que pertenecieran a su marido pero una mujer que pertenecía al mundo sanitario y, en plena pandemia, se lavaría las manos exhaustivamente".

"Aunque el ADN de conviviente no tiene esa rotundidad, no puedo dejar de valorar que eso no valga para nada. Todo tiene su peso. Es muy significativa la zona en la que aparece el ADN, en la palma, el dorso y en las uñas de la mano derecha", ha valorado.

SUICIDIO "SIMULADO" Y ROBO "IMPROVISADO"

Deja claro que la víctima "no se suicidó" pero como reconoce "eso está claro ahora". En aquel momento -hace cinco años- fue el propio acusado quien habló de ello. Algo "extraño", sobre todo, "sabiendo que al día siguiente, el 14 de octubre, ella debía pasar un Tribunal Médico para volver a trabajar, algo que tenía mucha ilusión por hacer".

"Más extraño me parece -prosigue- "las referencias (que hizo el acusado) con respecto al cuchillo. Que si estaba limpio, que si se había usado, que si no... parece que son cosas que solo sabe quién las ha hecho".

Como ha continuado en su exposición; "Se quería simular un suicidio pero también un robo... no tenía más sentido que abrir otra vía de investigación a la Policía". Conocía "detalles precisos propios de quien conocía qué había o no había en ese domicilio".

El Fiscal ha reconocido que no es fácil este caso porque "me hubiera encantado tener una foto, una multa, una imagen... que pudiera esclarecerlo" pero a la Instrucción no le cabe duda de que hay puntos sólidos que no se pueden excluir. Entre ellas, ha dicho, "el bloqueo o el olvido en las declaraciones del hijo" que es el único que "podía certificar si su padre pudo irse aquella noche o no".

O, por ejemplo, la declaración de los testigos que sitúan al acusado (la misma mañana después del crimen) muy temprano en una bodega de Villalba de Duero (a apenas 13 minutos de Gumiel de Mercado) para entregar un cuaderno de campo, "algo que el niega". "Una contradicción", ha dicho.

"ACABO DE LLEGAR DE LOGROÑO"

El Fiscal sí que da credibilidad a la declaración de un primo de la víctima, de 89 años en la actualidad, quien aseguró que el propio 13 de octubre de 2020 por la mañana -cuando presuntamente el acusado volvió de Logroño a Gumiel- mantiene que se encontró con Á.E.M. y éste le dijo "que acababa de llegar de Logroño".

Sobre la data de la muerte, ha dicho que es "lógica y de sentido común" marcarla entre las 01,00 y las 05,00 horas del 13 de octubre de 2020. "El matrimonio habló por teléfono sobre las 21,11 horas del 12 de octubre de 2020" pero lo que está claro es que "al día siguiente", sobre las 09,00 o 09,30 horas (la víctima) no fue a la peluquería a la que tenía cita. "No fue porque a esa hora, ya estaba muerta. A la víctima la mataron de madrugada".

EL ACUSADO "ES CULPABLE"

Por su parte, el Informe de la Acusación Particular -que defiende los intereses de los ocho hermanos de la víctima- ha explicado que "los indicios considerados por el Fiscal en su conjunto, y no de forma aislada, conforma un probatorio sólido y coherente que lleva a una única conclusión: La culpabilidad del acusado".

"El acusado ha alterado la escena, ha eliminado pruebas, ha ocultado información... si él no tiene nada que ocultar lo hubiera puesto encima de la mesa en el minuto uno. Siguiendo con los indicios del Ministerio Público no cabe duda de que es culpable de estos hechos".

Como ha querido dejar claro "comparte muchos indicios" con el Fiscal como, por ejemplo, que el círculo (de la víctima) era muy estrecho, además, indica, "el suicidio fue sido simulado, lo cual es un indicio de culpabilidad".

Oculta pruebas porque "apagó el teléfono" en el momento de los hechos". Es más -como ha dicho- después, cuando fue detenido (más de un año después de los hechos) entregó a la Policía otro dispositivo -no el que tenía cuando ocurrieron los hechos- por lo que no se pudo comprobar nada.

Ha querido hacer hincapié -igual que el Fiscal- a la situación de cuando el acusado fue a la bodega de Villalba de Duero la mañana después de los hechos tan temprano -los testigos de la propia bodega le sitúan sobre las 07,30 horas. Considera que era "para tener una coartada" a pesar de que "él ahora niegue que fuera tan temprano a entregar el cuaderno de campo".