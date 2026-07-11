El fiscal pide cuatro años y tres meses de cárcel para un hombre por tráficar con anfetamina en Calahorra

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha pedido cuatro años y tres meses de cárcel para N.N., natural de Argelia, por un delito contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud al traficar con anfetamina en Calahorra. Además, le reclama una multa de 2.500 euros.

El juicio se desarrolla este lunes, 13 de julio, a las 10,30 horas en la Audiencia Provincial, si bien antes se enfrenta a una 'vistilla' - para ver si se puede llegar a un acuerdo de conformidad, que en caso de no ser así derivaría en señalamiento de juicio-.

Todo ello para unos hechos, que según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press se produjeron el 22 de abril de 2024 cuando el acusaso se encontraba en la calle Pilarte de la ciudad de Calahorra, portando en el interior del bolsillo izquierdo de su chaqueta un pequeño bulto envuelto en papel de regalo azul, que contenía la inscripción 'felicidades' y que escondía un paquete de tabaco cerrado con cinta adhesiva.

Este a su vez contenía una bolsa termosellada de pequeño tamaño que con polvo de anfetamina, con el propósito de venderla a una tercera persona, lo que no pudo llevar a cabo gracias a la intervención de una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona desempeñando labores de seguridad ciudadana y que procedió a aprehender al investigado la referida sustancia tras observar en él una actitud sospechosa.

Debidamente analizada, la anfetamina aprehendida reveló un peso total de 26',86 gramos y una pureza media 11 por ciento, teniendo un precio de venta en el mercado ilícito de 1.172,17 euros.

Para el fiscal estos hechos suponen un delito contra la salud pública en su modalidad de posesión con fines de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que le pide cuatro años y tres meses de prisión, y una multa de 2.500 euros.