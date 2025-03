La fotógrafa Elvira Urquijo recibe la 'Insignia de Oro' de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG), Óscar Solorzano, han entregado, esta tarde, en el salón de retratos del Ayuntamiento de Logroño, la 'Insignia de Oro 2025' y nombrado socia de honor a la fotógrafa canaria Elvira Urquijo Álamo.

Una concesión como ejemplo de fotorreportera que se ha hecho un nombre haciendo lo que hacen los fotoperiodistas, ir a cubrir la actualidad y mostrarla "tal cual es", pero con una mirada especial que hace que sus imágenes trasciendan por su limpieza y la empatía que muestran.

Urquijo -fotógrafa de la agencia EFE- ha indicado que el galardón le llenaba "de emoción y me impulsa a seguir ejerciendo con pasión y compromiso esta profesión que tanto amo". "Jamás imaginé que llegaría el día en que mi dedicación fuera tan apreciada", ha añadido, sin olvidar citar a su padre, Félix Urquijo, también fotógrafo.

"La fotografía de prensa me ha acompañado desde que tengo uso de la razón, y ha sido y sigue siendo un motor de mi vida", ha destacado, para a continuación, señalar que "la disfruto y me recuerdo en ella". "A lo largo de este recorrido he enfrentado desafíos, sacrificios y momentos de tristeza, pero cada obstáculo lo he superado con la satisfacción de haber documentado la realidad", ha concluido Urquijo.

"IMPORTANCIA DEL FOTOPERIODISMO"

Por su parte, Escobar ha destacado "la importancia del fotoperiodismo, así como el valor personal y profesional de la fotoperiodista canaria". Con esta distinción, el Ayuntamiento de Logroño y AiG quieren resaltar el trabajo de Elvira Urquijo como fotógrafa y periodista que cubre a diario la actualidad local y que, gracias a su constancia y saber hacer, logra que sus imágenes transciendan por su limpieza, por su especial mirada y por la empatía que denota ante el sujeto de sus fotos.

El alcalde ha agradecido que "de la mano de la Asociación de Informadores Gráficos, algunos de los fotógrafos más importantes de este país adquieran un vínculo con Logroño y comprueben como la fotografía tiene un espacio dentro de la oferta cultural de la ciudad".

TRABAJO MARCADO POR LA INMIGRACIÓN

Antes, ha tomado la palabra Solorzano que ha apuntado que con esta distinción el Ayuntamiento de Logroño y AiG quieren resaltar el trabajo de Elvira Urquijo como fotógrafa y periodista que cubre a diario la actualidad local y que gracias a su constancia y saber hacer logra que sus imágenes transciendan por su limpieza, por su especial mirada y por la empatía que denota ante el sujeto de sus fotos.

Por su cámara ha pasado toda la actualidad de las Canarias, desde los volcanes a los carnavales y desde la actualidad política a la cultural o deportiva, pero en los últimos años su trabajo se ha visto marcado por el drama de la inmigración. Una realidad que se vive en las islas con especial dureza y que trata de abordar con la mejor disposición para que este fenómeno no sea un mero número que tape o reste protagonismo al esfuerzo desesperado de los subsaharianos por buscar una vida mejor y hacerlo desde el respeto y la humanidad que merecen.

ELVIRA URQUIJO ÁLAMO

Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 3 de septiembre de 1967 y desde que pequeña vivió el mundo de la fotografía. Realizó estudios de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco entre 1985 y 1992 y en 1985 empezó las prácticas en la Agencia EFE. Trabajó posteriormente en la agencia como redactora durante varios años hasta que en 1993 se pasó a la fotografía, convirtiéndose en la primera fotógrafa de este medio y unas de las primeras mujeres de la profesión de las Islas Canarias.

Ha recibido el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a la delegación de la agencia en Canarias por la cobertura de la erupción del volcán de La Palma. Ha participado en la exposición colectiva de fotógrafos canarios sobre la erupción del volcán de La Palma para recaudar fondos para los damnificados y en la exposición por el aniversario de la Agencia EFE en Canarias. También se pudo ver su obra en la exposición del Gobierno de Canarias 'Canarias 20-20' sobre los 20 años del estatuto de autonomía de las islas. Es presidenta de honor de la Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación.

DOCE DISTINGUIDOS

Con Elvira Urquijo son ya doce los fotorreporteros que han sido reconocidos con la insignia de Oro de AiG. Forman este elenco de grandes fotógrafos: Jesús Rocandio (2013), Raúl Cancio (2014), Manuel Barriopedro (2015), Joana Biarnés (2016), Agustí Carbonell (2017), Marisa Flórez (2018), César Lucas (2019) y Chema Conesa (2021) Enrique del Río (2022) Sofía Moro (2023) y Gervasio Sánchez 2024.

La entrega de la Insignia de Oro de AiG 2025 a Elvira Urquijo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Parlamento de La Rioja, el Museo de La Rioja, el Hotel Gran Vía, Casa de la Imagen, Escala, Knet y Bodegas Ontañón.

El Museo del Torreón de Haro acoge esto días una breve selección de algunos de sus trabajos, dentro de la Exposición 'Informadores Gráficos 2024' que se inaugura este viernes día 7 de marzo y estará abierta al público hasta el 18 de mayo en el horario habitual del Museo. Se trata de unas ocho fotografías que comparte espacio con las mejores imágenes tomadas por los informadores gráficos de AiG en 2024.

El sábado 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, Elvira Urquijo impartirá a las 12,30 en la Casa de la Imagen, una charla sobre sus trabajos fotográficos y su experiencia como pionera en el fotoperiodismo de las Islas Canarias.