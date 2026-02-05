El fotógrafo Xurxo Lobato recibe la 'Insignia de Oro' de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja - AIG

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión de La Rioja (AiG), Óscar Solorzano, han entregado, esta tarde, en el salón de retratos del Ayuntamiento de Logroño, la 'Insignia de Oro 2026' y nombrado socio de honor al fotógrafo gallego Xurxo Lobato.

Le ha sido concedido como ejemplo de fotorreportero que quiso ser periodista desde la fotografía y contar la actualidad, Galicia y el mundo. Lo hizo primero como fotógrafo de prensa vinculado a un medio, La Voz de Galicia, donde buscó la oportunidad de las grandes noticias como el hundimiento del Prestige, que le valió el premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2003 y también con innumerables colaboraciones en otros medios, con exposiciones y libros publicados donde ha tratado con profundidad el alma galega, sus gentes, sus ritos, la memoria histórica y hasta sus vacas, siempre con una mirada cuidada, elegante y sorprendente.

Lobato ha dicho estar "emocionado" y "desbordado" por recibir el galardón por parte de colegas de profesión, en esta ocasión, por la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja. Ha señalado que ha sido "pionero" en varias cuestiones, como ser miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes o Premio de la Cultura Galega Xunta de Galicia 2020.

Reconocimientos que "me vienen sobre todo por ser un picapedrero, abriendo camino hacia la consideración, que es lo importante, de la fotografía y más de la fotografía de prensa como un elemento más de comunicación, pero también de creación".

"Que la fotografía logre una consideración social y un reconocimiento cultural es importante", ha añadido Lobato. Ha destacado la labor "encomiable" que realiza la 'Casa de la Imagen' de Logroño, y que ha invitado a "perpetuar", al tiempo que ha agradecido la hospitalidad de los riojanos, algo que "me llevo sobre todo en el estomago, según ha indicado entre risas.

Por su parte, Escobar ha destacado el trabajo que desarrollan los informadores gráficos porque "vuestro papel importante pasa a veces inadvertidos que no deja de ser una inmensa virtud en los tiempos que vivimos, pero luego os expresáis de manera fantástica a través de vuestros trabajos".

Del premiado, el alcalde ha destacado "la comunicación que facilita la fotografía de Xurxo Lobato, así como la humanidad y la profundidad que demuestra su trabajo, como un valor que le da una dimensión especial a su obra en un momento en que vivimos entre la convulsión y la frivolidad".

Ha abierto, no obstante, el acto el presidente de la Aig que ha resaltado del premiado que acumula "una obra que no solo se mira, sino que se escucha, se siente y se recuerda". Ha puesto en valor su "olfato periodístico" que le hizo llegar antes que otros al lugar de la noticia, como por ejemplo al hundimiento del 'Prestige', al tiempo que ha destacado que "aporta calidad y capacidad narrativa a su trabajo".

EXTENSO CURRICULUM

Su labor profesional ha estado vinculada principalmente al diario La Voz de Galicia desde 1980 hasta 2004, donde llegó a ser redactor jefe, y también al diario El País. Paralelamente, su trabajo ha sido publicado en algunos de los medios nacionales e internacionales más prestigiosos, como a agencia Cover, Cambio 16, Vogue, Elle, Telva, Geo, La Vanguardia, El Periódico, o Viajar, entre muchos otros. En 2008 fue distinguido con el Premio de la Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México y en 2020 recibió el Premio Artes Plásticas de la Cultura Galega de la Xunta de Galicia. Es, además, Académico de la Real Academia Gallega de las Bellas Artes.

Ha dirigido cursos de fotoperiodismo y comunicación visual en las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y UIMP, Menéndez Pelayo, entre otras instituciones. Es coordinador del prestigioso Premio Ksado de Fotografía de la Diputación da Coruña y ha sido jurado del premio de fotoperiodismo Fotopress, convocado por La Caixa.

Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan sus trabajos sobre el Camino de Santiago, en los que La Rioja también ha sido protagonista. Ha comisariado exposiciones de otros autores y protagonizado muchas con su propia obra, que además está presente en diversas colecciones públicas y privadas.

Asimismo, ha realizado trabajos de foto fija para cine y ha dirigido documentales como Arte + Muller + Galicia, Leopoldo Novoa, Lolita Díaz Baliño. A realidade soñada o Hermanos Mayo. Guerra civil española. En 2020 Televisión Española, le dedicó un capítulo de la serie documental Detrás del Instante, que recorre toda su trayectoria. Los Amigos del IES Monelos de A Coruña han dado su nombre al concurso de fotografía que convocan durante 21 años.

Para AiG ha comisariado la exposición 'Informadores Gráficos 2025' que se inaugura este viernes en el Museo de La Rioja, con las mejores fotografías tomadas por los fotoperiodistas riojanos el año pasado y en el que habrá también un espacio dedicado a sus fotografías y se podrán consultar algunos de numerosos libros de fotografía que ha editado.

También ha seleccionado para AiG las mejores fotografías que se mostrarán en el anuario 'Informadores Gráficos 2025' de próxima edición.

Con Xurxo Lobato son ya trece los fotorreporteros que han sido reconocidos con la insignia de Oro de AiG. Forman este elenco de grandes fotógrafos: Jesús Rocandio (2013), Raúl Cancio (2014), Manuel Barriopedro (2015), Joana Biarnés (2016), Agustí Carbonell (2017), Marisa Flórez (2018), César Lucas (2019) y Chema Conesa (2021) Enrique del Río (2022) Sofía Moro (2023), Gervasio Sánchez (2024) y Elvira Urquijo (2025).

La entrega de la Insignia de Oro de AiG 2026 a Xurxo Lobato cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño y la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Parlamento de La Rioja, el Museo de La Rioja, el Hotel Gran Vía, Casa de la Imagen, Escala, Knet y Bodegas Ontañón.