Franco Españolas ofrece proyecciones al aire libre, gastrobar, vino bordón y música los próximos jueves de julio

Cuatro películas en versión original subtitulada vuelven a tomar el protagonismo los jueves del mes de julio en los jardines de Bodegas Franco-Españolas de Logroño. Una cita en la que la música ambiental, la gastronomía y los vinos Bordón servirán de teloneros desde las 19,30 horas de cuatro tardeos descaradamente clásicos que, coincidiendo con la caída del sol, darán paso a la proyección programada para cada día.

La cita estival, que este año celebra su octava edición, arranca el 7 de julio con "Los pájaros" de Alfred Hitchcock, que contará con la interpretación de la banda sonora en directo por parte del artista vasco, Amorante. El cartel continuará con las proyecciones de "Intocable", "Un, dos, tres" y "La boda de Rosa", los jueves 14, 21 y 28 de julio, respectivamente.

Elena Pilo, directora de Enoturismo de Bodegas Franco-Españolas: "El cine de verano se ha convertido en una cita cultural esperada en nuestra ciudad, que cada año presenta un programa cinematográfico completo, variado y cuidadosamente seleccionado para conseguir un ambiente relajado y de disfrute que se alarga hasta la medianoche. Agradecemos el apoyo del Ayuntamiento de Logroño en su organización".

Gorka Salazar, programador del ciclo, detalla el programa: "Es probable que 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock sea una de las obras más inquietantes de la larga carrera del maestro británico del suspense. Esta película, que bien podría decirse que da comienzo al cine posmoderno, nos recuerda que la peor amenaza puede surgir de lo cotidiano y trivial".

Repleta de simbolismos y hondamente hipnótica, su visión, en esta ocasión acompañada por la interpretación en directo de Amorante, es una experiencia arrebatadora e inolvidable. Iban Urizar, el músico que se esconde tras el nombre de Amorante, interpretará una banda sonora que sabe a vanguardia y a mestizaje. Este hombre orquesta digital da un nuevo sentido a una película concebida sin banda sonora, que en su versión original solo cuenta con el sonido de los pájaros, para dar fuerza a una historia de terror que gana en intensidad y desasosiego.

La siguiente película es 'Intocable', en todos los sentidos. Olivier Nakache y Eric Toledano realizaron en 2011 no solo la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos sino una oda hilarante e inteligente a la amistad. Basada en una historia real ambientada en París, nos cuenta como un hombre tetrapléjico de vida acomodada y un inmigrante recién salido de la cárcel congenian hasta forjar una relación tan disparatada como inesperada.

Continuaremos el ciclo con un clásico de la comedia americana de todos los tiempos: 'Uno, dos tres'. Una maravilla de Billy Wilder que se sumerge de manera frenética en el Berlín Occidental de la guerra fría. James Cagney interpreta a un ejecutivo de la CocaCola que trama un acuerdo para introducir el refresco en la Unión Soviética en plena guerra fría. Magistral, divertida, con algunos de los mejores momentos de la comedia americana de todos los tiempos. Un clásico con un ritmo tan trepidante que no deja respiro.

Y para finalizar y sin olvidarnos del cine español os ofrecemos una preciosa película de reconciliación: 'La boda de Rosa'. Otro acierto en la filmografía de Icíar Bolláin, con Candela Peña en estado de gracia, que engancha desde la primera hasta la última secuencia. 'La boda de Rosa' nos cuenta la historia de una mujer que harta de vivir para los demás decide tomar las riendas de su vida. Divertida, agobiante, festiva y diabólicamente aterradora y feliz.

Las entradas pueden adquirirse con antelación y la bodega donará 1 € de cada una vendida al Banco de Alimentos. Actividad no recomendada para menores de 14 años.

7 de julio: "The Birds" / Los pájaros

Estados Unidos / 1963/ Versión original en inglés con subtítulos en castellano

Dirección: Alfred Hitchcock

Banda Sonora Original (en directo): Amorante

Precio entrada: 16€ IVA incl.

https://www.francoespanolas.com/enoexperiencia/?los-pajaros-...

14 de julio: "Intouchables" / Intocable

Francia / 2011/ Versión original en francés con subtítulos en castellano

Dirección: Olivier Nakache y Eric Toledano

Precio entrada: 9€ IVA incl.

https://www.francoespanolas.com/enoexperiencia/?intocable-ci...

21 de julio: "One, Two, Three" / Uno, dos, tres

EEUU / 1961/ Versión doblada

Dirección: Billy Wilder

Precio entrada: 9€ IVA incl.

https://www.francoespanolas.com/enoexperiencia/?uno-dos-tres...

28 de julio: La Boda de Rosa

España / 2020

Dirección: Icíar Bollaín

Precio entrada: 9€ IVA incl.

https://www.francoespanolas.com/enoexperiencia/?la-boda-de-r...