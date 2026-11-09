Frente Amplio-IU hace un llamamiento a secundar la huelga del 11 N porque "los derechos nunca han sido regalados"

La candidata al Congreso por La Rioja del Frente Amplio-IU, Alba Díez, y Diego Mendiola, candidato al Senado por La Rioja del Frente Amplio-IU (Senado de Progreso) en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Amplio-IU al Congreso y al Senado por La Rioja, Alba Díez y Diego Mendiola, respectivamente, han hecho un llamamiento a secundar la huelga general del 11 de noviembre, porque "los derechos nunca han sido regalados, sino que han sido conquistados".

Díez ha recordado que "los espacios de gobierno en los que han estado partidos que forman parte del Frente Amplio, como Sumar y otros, han sido los responsables de los avances sociales, si bien tenemos que ser conscientes de que quedan muchísimos retos y asumir también las complejidades".

"Queremos seguir haciendo política para conseguir casas para vivir y no para hacer negocios; queremos seguir haciendo política para fiscalizar las fortunas y freírle impuestos, como dicen mis compañeras, a los más ricos", ha añadido.

En referencia a la huelga, además de hacer un llamamiento a la participación, ha reclamado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "respeten el derecho constitucional de hacer huelga, y que no se repita la represión brutal de la convocatoria anterior".

La cabeza de lista de Frente Amplio-IU al Congreso ha mostrado su "preocupación" por las "dificultades" que "estamos encontrando algunos colectivos para ejercer nuestro derecho a huelga", citando sobre todo las personas del sector de los cuidados y los estudiantes.

En este punto, ha recordado que siendo el actual número 2 de la lista del PP a la Cámara Baja, Alberto Galiana, consejero de Educación "aprobaron el decreto de convivencia, que lo que hacen no es sino que dificultar el acceso de los estudiantes a ejercer la huelga".

Díez, para finalizar, ha insistido en que hay que participar en la jornada de huelga, porque "los derechos nunca han sido regalados, sino que siempre han sido conquistados y es imprescindible reivindicar muchas situaciones de injusticia, de desigualdad, que solamente con la fuerza organizada de los trabajadores se pueden revertir".

Por su parte, Mendiola ha asegurado que tanto IU como Frente Amplio en su conjunto "van a estar en primera fila, mano a mano con todos los trabajadores y trabajadoras, defendiendo un derecho esencial de la clase trabajadora; un derecho fundamental que se conquistó haciendo huelgas, porque el derecho a huelga, como decía Marcelino Camacho, se consiguió haciendo huelga".

Ha destacado que "todos los avances que ha tenido la clase trabajadora nunca han sido otorgados, siempre se han tenido que conquistar, y para eso, una vez más, vamos a estar en primera fila, defendiendo salarios dignos y unas condiciones de vida dignas para todas las personas, defendiendo el gran leitmotiv inicial, que no único, pero muy importante de la vivienda".

El número 2 de la candidatura unitaria 'Senado Progresista' ha indicado que la vivienda "es un derecho constitucional y como tal hay que garantizarlo, y tenemos que salir a la calle a pelearlo", así como que "hay que defender unos servicios públicos de calidad, que son la garantía de igualdad y de justicia social".

A ello, ha unido Mendiola el tema de las pensiones porque "hay que acordarnos de las personas mayores que han luchado y trabajado toda la vida y que ahora hay organizaciones políticas que ponen en duda derechos conquistados por la clase trabajadora". Todo ello, "porque hacer huelga, sí sirve".