Presentación del Premio De Buena Fuente - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frontón Cinema del Revellín será la inspiración para el XXVIII Premio de Narración Breve 'De Buena Fuente', que este miércoles han presentado la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Se trata, como ha reseñado la concejala, de "una de las salas de exhibición cinematográfica más emblemáticas de Logroño y un espacio que durante décadas formó parte de la vida social, cultural y emocional de varias generaciones de logroñeses y logroñesas".

Asimismo, la concejala de Cultura ha señalado que "la elección de esta temática se enmarca en la celebración de 2026 como Año Azcona".

Y ha añadido que "de esta forma queremos rendirle homenaje al cine, una de las manifestaciones culturales más presentes en la trayectoria Azcona, e invitar a los participantes a recuperar, recrear y reinterpretar la memoria del que fue uno de los espacios cinematográficos más importantes de nuestra ciudad".

Por otro lado, Fernández ha adelantado una de las novedades incorporadas a las bases de este año, dirigidas a facilitar la participación y adaptar la convocatoria a las nuevas necesidades.

"Hemos querido ampliar las posibilidades para presentar los relatos, de manera que, además de entregarlos presencialmente en el Servicio 010 del Ayuntamiento, los participantes puedan hacerlo a través de la sede electrónica municipal y otros registros, incluidas las oficinas de Correos", ha explicado.

Carlos Fuentes, por su parte, ha explicado que, a través de este certamen de narrativa, Fundación Caja Rioja y Ayuntamiento de Logroño "ponen la mirada en lugares singulares que nos ayudan a conocer mejor la ciudad en la que vivimos, en este caso a través de las palabras".

"Quiero recordar otros temas a lo largo de los años como han sido La Rosaleda el año pasado, la Gran Vía, el Camino de Santiago o el propio edificio que alberga nuestra Fundación, el Centro Fundación Caja Rioja La Merced", ha dicho.

Ha añadido que este premio "es una manera diferente de conocer rincones patrimoniales de un Logroño que fue y hacerlo de la mano de escritores de la ciudad". También ha indicado que el jurado seleccionará las obras atendiendo a criterios como la creatividad, originalidad y calidad literaria de los trabajos recibidos.

BASES DEL PREMIO.

En este concurso literario podrán participar mayores de edad, naturales o residentes en Logroño o La Rioja, que presenten una narración original e inédita, escrita en prosa y en lengua castellana, con una extensión máxima de ocho folios, mecanografiados en letra Arial 11, a doble espacio y por una sola cara, con unas treinta líneas de texto.

El argumento obligatorio de las narraciones será el 'Frontón Cinema del Revellín', debiendo los trabajos mostrar la esencia de este emblemático espacio cinematográfico de la ciudad.

Las obras deberán ser originales e inéditas y estar realizadas íntegramente por la persona autora. Las bases establecen expresamente que no se admitirán relatos generados total o parcialmente mediante sistemas de inteligencia artificial generativa ni aquellos en cuya elaboración se haya utilizado esta tecnología de forma que sustituya la creación literaria personal del autor o autora.

En cuanto a la presentación, los originales podrán entregarse por triplicado en el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento de Logroño, a través de la sede electrónica municipal o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los trabajos deberán presentarse sin firmar, bajo un título y un lema, y acompañados de una plica en sobre cerrado en la que se harán constar el nombre, los apellidos, el domicilio y el teléfono del autor o autora.

El plazo de entrega de los trabajos se iniciará a partir del día siguiente al de su publicación en el periódico municipal 'De Buena Fuente' y finalizará el 31 de enero de 2027. El fallo del premio se realizará en un acto público presidido por el alcalde, y acompañado por el presidente de Fundación Caja Rioja.

Se concederá un primer premio dotado con 3.000 euros y un segundo premio consistente en un lote de libros. Ambas narraciones se publicarán en el periódico municipal 'De Buena Fuente'.

El jurado estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Logroño y de Fundación Caja Rioja, así como por una persona experta en la materia, y seleccionará los relatos ganadores atendiendo a criterios de creatividad, originalidad y calidad literaria.

El fallo será inapelable y el jurado podrá proponer la concesión del premio ex aequo o declararlo desierto si considera que ninguna de las obras reúne los méritos necesarios.

Esther Lorente Peñalva fue la ganadora del XXVII Premio De Buena Fuente con el relato 'Las niñas de La Rosaleda'. Por su parte, 'La cápsula del tiempo', de Patricia Ruiz Prieto, fue elegido el segundo premio de un certamen que contó con 53 relatos participantes.