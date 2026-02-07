Un fuego calcina por completo un coche en una calle de Ausejo

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha calcinado por completo esta pasada noche un vehículo en una calle de la localidad de Ausejo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 23,16 horas de este viernes, SOS Rioja ha recibido el aviso del incendio de un turismo en la calle Senda de Abajo, número 46, en la localidad de Ausejo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja.

El fuego ha quedado localizado en el vehículo, que ha resultado completamente calcinado, sin causar daños personales ni más afecciones materiales.