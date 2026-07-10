Un fuego calcina de madrugada un coche eléctrico en Huércanos

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha calcinado por completo esta pasada madrugrada un coche eléctrico en la localidad de Huércanos, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre la 1,35 horas de este viernes, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un incendio sito en la calle Bajada Palomar de la localidad de Huércanos.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los a Bomberos del CEIS y se ha notificado a Guardia Civil.

Tras la intervención, Bomberos informan el fuego ha calcinado un coche eléctrico por completo y ha afectado además a un metro cuadrado de hierba.