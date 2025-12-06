De la Fuente: "Nuestro objetivo no es pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después"

Luis de la Fuente, en una rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, afirmó que su "objetivo" durante el Mundial de 2026 "no es solo pasar la fase de grupos", sino que "es todo lo que viene después" en los cruces con "otras grandísimas selecciones" aparte de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, sus rivales del Grupo H en la ronda preliminar.

"Aquí no hay nada fácil. Tenemos que afrontar estos partidos con mucha tranquilidad, con calma, con mucho respeto y sobre todo pensando que nuestro objetivo no es solo pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después; y después hay otras grandísimas selecciones", dijo De la Fuente este viernes en zona mixta en Washington D.C. (Estados Unidos).

En el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas se definieron de los grupos y, en ese sentido, el entrenador de la 'Roja' abogó por ir "dando pasos poquito a poco, serenos y sólidos" durante un torneo que se disputará el próximo verano en sedes de EE.UU., Canadá y México.

"Estamos muy ilusionados, tenemos muchísimas ganas ya de que esto se ponga en marcha. Estamos empezando ya a trabajar, pero indudablemente va a ser un torneo y una Copa del Mundo excepcional", comentó De la Fuente tras el sorteo realizado por la FIFA en la capital estadounidense.

SOBRE LA FINALISSIMA: "TODAVÍA NO SE SABE NADA CON CERTEZA"

Después de la gala en Washington D.C., el seleccionador riojano habló en 'El Partidazo de COPE' sobre la Finalissima. "Todavía no se sabe nada con certeza. Es decir, en estos 8 o 10 días próximos parece que se va a tomar una decisión definitiva", afirmó al respecto.

"No te puedo decir porque yo no sé. Sé que hay muchos organismos implicados y que tenga que tomar esas decisiones que los tomarán pensando en interés a todas las partes. Entonces, mi opinión es que me encantaría jugar ese partido y ojalá sea así. Pero ya se escapa de mi control, obviamente, y será lo que decidan quienes lo tengan que decidir", añadió De la Fuente sobre ese posible duelo con Argentina.

Precisamente podría haber un España vs Argentina en dieciseisavos del Mundial. "Si lo depara así el fútbol, pues así será. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es intentar quedar primeros y seguro que Argentina, con mi buen amigo Scaloni, piensa exactamente igual", apuntó.

"Queda ganar todos los partidos. Eso es lo que pensamos nosotros y todas las selecciones, obviamente. Ése es el planteamiento de todos los seleccionadores", apostilló el seleccionador español antes de hilvanar alabanzas hacia el delantero Lionel Messi, capitán de la 'Albiceleste'.

"Yo soy gran aficionado al fútbol y lo comentaba con la prensa argentina ahora. Ese tipo de futbolista no se tiene que retirar nunca, ojalá pudiéramos disfrutarlo por vida. Todavía Messi es un futbolista muy importante para la selección argentina por la presencia que tiene dentro y fuera del terreno de juego", subrayó De la Fuente.

Por otra parte, el entrenador riojano detalló la intendencia de cara al Mundial. "Ya se ha puesto el departamento a nuestro viaje, que como he comentado una y otra vez tiene un gran bagaje, una gran experiencia en este tipo de competiciones. Ya está a manos a la obra", aseguró.

"Vamos a esperar también a que nos informe la FIFA de cómo son los partidos, dónde se juegan, las horas, etc. Ahí tomaremos las decisiones definitivas. Ahora mismo estamos un poco pendientes de que nos trasladen esa información. En cuanto lo sepamos, intentaremos como objetivo principal intentar limitar los desplazamientos en la medida que se pueda, sabiendo que todos los desplazamientos aquí son largos", agregó.

Luego confirmó cómo la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha analizado distintas ciudades para el torneo. "Los responsables en este departamento llevan aquí tiempo, han estado en varias ocasiones viendo diferentes sedes. En fin, tenemos mucha información de todas", recalcó.

"Pero hay que ver, insisto, cuáles son las que más nos convienen de cara a instalaciones, a comodidad, a posibilidades de... por supuesto, a que haya buenas instalaciones para trabajar y luego también pensando un poco en los desplazamientos", insistió De la Fuente finalmente.