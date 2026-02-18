Fundación Caja Rioja y Arnedo firman un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades culturales - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar actividades para niños y niñas durante las tardes de los sábados en el Centro Fundación Caja Rioja de la localidad.

Es el ciclo de actividades culturales 'De 0 a 10', dirigidas a niños, niñas y familias que comenzarán en el mes de febrero y concluirán en octubre. Se trata de una sesión de bailes de tik tok, un taller para crear una canción con guitarra, una sesión de risoterapia en familia, representaciones de teatro, cuentacuentos y juegos de deducción.

El director de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha agradecido al Ayuntamiento de Arnedo su "disposición para llegar a este acuerdo, que se une a una colaboración muy importante desde que el Centro de Fundación Caja Rioja abrió en Arnedo, y que se materializa este año en la firma de un acuerdo que nos ha permitido programar actividades para niños y niñas de entre 0 y 10 años, en algunos casos acompañados de sus familias".

Fundación Caja Rioja ha desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo un programa de actividades que comenzará el sábado 28 de febrero con una sesión de bailes de tik tok a cargo de la Escuela de Baile Tacones y Puntas y concluirá el 24 de octubre con un juego de deducción en familia titulado 'Los hombres lobo' y, entretanto, habrá cuentacuentos teatralizados, taller de risoterapia, sesiones de teatro para los más pequeños y un taller para crear una canción con guitarra, ha explicado Fuentes.

Todas las actividades, ha señalado, tendrán lugar en el Centro Fundación Caja Rioja, excepto la programada para el mes de julio, que será un cuentacuentos teatralizado abierto a todo el mundo en los Jardines del Palacio de la Baronesa. Y todas las actividades tendrán un precio simbólico de 1 euro, excepto este cuentacuentos.

La primera de las actividades que abrirá este ciclo 'De 0 a 10' será el sábado, 28 de febrero, a las 18,30 horas con una sesión de bailes de tik tok pensada para escolares de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años; las inscripciones tendrán un precio simbólico de 1 euro y podrán realizarse a partir de lunes 23 de febrero en el Centro de Fundación Caja Rioja.