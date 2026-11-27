Fundación Cibervoluntarios forma a más de 100 adolescentes en La Rioja en prevención de la violencia de género digital - FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 110 adolescentes y jóvenes de La Rioja han recibido formación gratuita de Fundación Cibervoluntarios para reconocer y prevenir la violencia de género digital, a través de 6 talleres impartidos por personas voluntarias en aulas, centros juveniles y entidades sociales.

La cifra se conoce en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. La violencia de género digital incluye conductas como el control de la ubicación de la pareja, la exigencia de compartir contraseñas, la revisión de sus mensajes o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Según la Asociación Stop Violencia de Género Digital, en el primer trimestre de 2025 quienes pidieron ayuda fueron sobre todo mujeres jóvenes, de 25 a 30 años, y las consultas más frecuentes tuvieron que ver con ciberacoso, sextorsión y difusión no consentida de imágenes íntimas. Manejar bien el móvil no protege de esto, y por eso la Fundación trabaja la prevención dentro del aula y con las tres partes implicadas: el alumnado, las familias y el profesorado.

PARA, PIENSA, CONÉCTATE

'Para, Piensa, Conéctate' es el programa de la Fundación dedicado al uso seguro de internet entre adolescentes, familias y docentes. Su línea específica de violencia de género digital ha formado a 110 personas en 6 talleres en La Rioja. En ellos se trabaja cómo reconocer de forma temprana las señales de control en una relación, qué hacer cuando alguien presiona para compartir contenido íntimo, por qué reenviar ese contenido convierte a quien lo hace en parte del problema y a quién pedir ayuda.

En el conjunto del país, la línea ha formado a más de 20.000 adolescentes y jóvenes en 1.041 talleres, con presencia en las 17 comunidades autónomas. Andalucía concentra el mayor número de participantes (6.750), seguida de la Comunidad de Madrid (2.104), Extremadura (1.796), Castilla y León (1.607) y Cataluña (1.505).

El programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del proyecto europeo SIC Spain 4.0, coordinado por INCIBE. En 2023 recibió el Premio a las Buenas Prácticas para una Mayor Protección de las Mujeres frente a la Violencia Digital, de la Agencia Española de Protección de Datos.

"Estas formaciones no solo enseñan a tener herramientas para identificar y frenar la violencia de género digital: enseñan a tener pensamiento crítico, a decidir, a tener voz y a ser parte activa en la construcción del ecosistema digital. Ese es el primer paso hacia la auténtica soberanía digital ciudadana", afirma la presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda.

Ninguna de estas formaciones existiría sin las más de 4.500 personas cibervoluntarias repartidas por toda España, que entran en el aula y acompañan a adolescentes y jóvenes a moverse con seguridad por internet, proteger su privacidad y reaccionar ante situaciones de acoso o control. No hace falta ser especialista, solo tiempo y ganas de compartir lo que ya se sabe.

Los centros educativos, ayuntamientos y entidades que quieran solicitar estas formaciones, y las personas que quieran sumarse a la red de voluntariado tecnológico, pueden hacerlo en cibervoluntarios.org, en parapiensaconectate.es o desde la app de Cibervoluntarios, disponible en iOS y Android.