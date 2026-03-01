La Fundación Francisca Bretón organiza el 4 de marzo una jornada sobre 'El Duelo y Vida'

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Francisca Bretón organiza, por tercer año consecutivo, su Mesa redonda anual, en conmemoración de su VII Aniversario, llamada 'Duelo y Vida'. El encuentro tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 19,00 horas en la Casa de Cultura de Arnedo y reunirá a profesionales y testimonios en primera persona para abordar el duelo desde distintas perspectivas, un espacio de reflexión y diálogo que abordará el duelo desde miradas profesionales, sanitarias y experienciales.

El encuentro nace con el objetivo de dar voz a una realidad que muchas veces se vive en silencio, ofreciendo un entorno de acompañamiento y comprensión. Porque poner palabras a lo que duele también es una forma de cuidar y acompañar.

La mesa contará con la participación de destacados ponentes como Amaia Eguizábal, psicóloga especializada en duelo, que intervendrá con la ponencia 'El precio de amar'.

Raúl Segura, matrón especializado en duelo perinatal, quien abordará 'Acompañando la pérdida gestacional y perinatal'.

Javier García, desde un perfil experiencial, compartirá su testimonio en 'Nada es para siempre'.

Victoria Musitu, directora de Enfermería de Atención Primaria en La Rioja, ofrecerá la ponencia 'Haciendo visible lo intangible'.

La jornada pretende convertirse en un espacio abierto para reflexionar, compartir experiencias y visibilizar el duelo como parte inherente de la vida.

Desde la Fundación Francisca Bretón se invita a toda la ciudadanía a asistir y participar en este encuentro, recordando que acompañar el duelo también es una forma de construir comunidad. Porque el duelo forma parte de la vida. Y acompañarlo, también.