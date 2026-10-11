La Fundación Práxedes Mateo-Sagasta recupera este otoño su ruta por el Logroño sagastino - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Práxedes Mateo-Sagasta, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, pone en marcha este otoño una nueva edición de la Ruta por el Logroño sagastino, una actividad especialmente dirigida a los centros educativos de la comunidad que ofrece a los estudiantes la posibilidad de conocer sobre el terreno la figura de Práxedes Mateo-Sagasta y la huella que dejó en la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX.

La iniciativa, que se desarrolla habitualmente durante el primer y el último trimestre del año, se dirige especialmente al alumnado de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, coincidiendo con el estudio del siglo XIX en las materias de Historia, aunque está abierta a otros niveles educativos.

La ruta responde a uno de los principales objetivos de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta: difundir la memoria y el legado de este destacado hombre de Estado riojano y dar a conocer el contexto histórico, político, económico y social en el que desarrolló su trayectoria.

A través de un itinerario didáctico por la ciudad, los participantes pueden identificar diferentes lugares vinculados a la memoria sagastina y conocer las aportaciones de Sagasta a Logroño, así como el desarrollo económico y la transformación urbanística que experimentó la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX.

El recorrido incorpora, además, espacios especialmente relevantes para comprender aquella etapa histórica, entre ellos el actual Parlamento de La Rioja, que forma parte de los lugares de referencia de esta ruta por el Logroño sagastino.

Las visitas comenzaron el viernes 2 de octubre y se desarrollarán, con carácter general, durante las mañanas de los viernes hasta final de año. Cada jornada contempla dos pases, de 9,30 a 11,00 horas y de 11,30 a 13,00 horas, con una duración máxima de una hora y media y grupos de alrededor de 30 personas para facilitar el desarrollo de la actividad.

Aunque la Fundación establece como prioridad la participación de los centros educativos de La Rioja, la ruta también está abierta a asociaciones, colectivos, grupos y otras personas interesadas en profundizar en una etapa fundamental de la historia de Logroño y conocer la relación de la ciudad con Práxedes Mateo-Sagasta. La realización de las visitas en otros días de la semana podrá valorarse previa consulta y en función de la disponibilidad.

La participación en la Ruta por el Logroño sagastino es gratuita y requiere reserva previa a través del correo electrónico info@fundacionsagasta.org o del teléfono de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.