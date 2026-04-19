La Fundación San Millán conmemora el Día del Libro con una conferencia y un taller sobre los orígenes de la escritura

Archivo - Monasterio de San Millán de Yuso - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día del Libro, que se celebra el 23 de abril, la Fundación San Millán ha programado en San Millán de la Cogolla dos propuestas divulgativas y formativas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de acercar el patrimonio lingüístico y la historia del libro a la ciudadanía.

La primera cita tendrá lugar el viernes 24 de abril, a las 19,30 horas, en el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. El director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua, Claudio García Turza, impartirá la conferencia 'El escritorio de San Millán de la Cogolla y los orígenes del español', en la que abordará el papel del monasterio emilianense en el nacimiento y desarrollo de nuestra lengua. La entrada será libre hasta completar aforo.

La programación continuará el sábado 25 y el domingo 26 de abril, a las 11,30 horas, con el taller 'El scriptorium medieval', que se celebrará ambos días en San Millán de la Cogolla. Este taller, pensado para acercar la historia del libro y la escritura a todos los públicos -grupos familiares con niños a partir de 6 años o solo de adultos-, es también gratuito, aunque requiere inscripción previa a través del enlace https://www.emilianensis.com/actividades/otros-publicos/.

A estas actividades se suma el hecho de que durante toda la semana más de 250 estudiantes participarán en Cilengua en el taller 'El scriptorium medieval', una actividad que recrea el trabajo de los monjes copistas en la Edad Media y que viajará también a diversos centros educativos de Logroño y Arnedo.