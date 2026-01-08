Fundación Universitaria Internacional de La Rioja y UNIR sacan nuevas becas para ingreso educadores al Concurso Docente

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria Internacional de La Rioja UNIR y Universidad Internacional de La Rioja reafirman su compromiso con la democratización del acceso a una educación de excelencia en todo el país, fortaleciendo las oportunidades para que sus egresados docentes participen y accedan al Concurso Docente 2026, un proceso clave para el desarrollo del sistema educativo nacional.

Quienes deseen ingresar al servicio educativo estatal en Colombia como docentes o directivos, deben participar en el Concurso, en el que se valoran aptitudes, formación, experiencia y competencias básicas, entre otros importantes aspectos.

El Concurso Docente es un proceso de selección por méritos, administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), que permite el ingreso de nuevos docentes y directivos docentes al servicio educativo estatal colombiano.

El Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002) reconoce al docente como un actor clave del sistema educativo y establece el escalafón docente, un mecanismo que garantiza estabilidad laboral, proyección profesional y mejoras salariales asociadas a la formación y el desempeño.

En la actualidad, tanto licenciados como profesionales no licenciados pueden acceder al sistema educativo oficial mediante el Concurso de Ingreso docente, un proceso basado en el mérito que permite seleccionar a los mejores perfiles para integrar el escalafón docente.

UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO PROFESIONAL

Ingresar a este sistema representa una enorme oportunidad de desarrollo profesional y de impacto social, ya que permite ejercer la docencia con apoyo institucional y posibilidades reales de crecimiento profesional.

Para ello, la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja y la Universidad Internacional de La Rioja han decidido respaldar de manera incondicional a los educadores que busquen concretar su crecimiento profesional participando en el Concurso Docente. Ambas instituciones acompañarán, paso a paso, a quienes sueñen con ser parte del cambio educativo en Colombia.

En este sentido, han lanzado las becas 'Ingreso Docente', que consisten en becas de hasta el 45 por ciento para especializaciones y maestrías en Educación. Los plazos para aplicar finalizan el 31 de enero. Los interesados pueden informarse a través de este enlace.

Los requisitos del proceso serán informados detalladamente en las diversas etapas que conforman el mismo. Ambas instituciones ofrecerán apoyo clave para fortalecer sus perfiles que les permitan alcanzar una plaza en el sector público educativo.

Cursar especializaciones y maestrías en Educación representa una fuerte ventaja competitiva, ya que permite sumar puntos por formación a quienes participen en el Concurso Docente.

Eso, además de obtener otras ventajas esenciales, ya que los estudiantes de posgrados en Educación impartidos por estas instituciones fortalecerán competencias que resultan claves en el proceso, como:

Uso pedagógico de las TIC para enriquecer experiencias de aprendizaje.

Diseño de estrategias inclusivas, como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

Resolución de conflictos y gestión del aula.

Innovación educativa y liderazgo pedagógico.

Cursar un posgrado aumenta significativamente las posibilidades en el Concurso

En definitiva, contar con una formación de posgrado permite desarrollar estas competencias y mejorar la posición en las listas de elegibles, aumentando significativamente las posibilidades al presentarse al Concurso e ingresar al escalafón docente.

La formación precisamente resulta determinante para superar el proceso: para tener un mejor desempeño, la preparación es fundamental. Las pruebas evalúan conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para el ejercicio docente. Además, estudiar una maestría o especialización posicionará a los egresados como docentes líderes, innovadores y comprometidos con la transformación educativa que Colombia necesita.