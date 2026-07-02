LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fungiturismo organiza este verano talleres dirigidos a familias para cultivar setas en casa. Tendrán lugar los viernes de julio y agosto a partir de las 11,00 horas en el Centro de Interpretación de Pradejón. El objetivo es aprender de forma sencilla qué son las setas y preparar un kit de cultivo básico.

La actividad está abierta a familias que quieran aprender a cultivar los hongos en casa. Por eso, el taller mostrará cómo cuidar las setas y los champiñones de forma sencilla y, además, mostrará diferentes curiosidades sobre ellos.

Los talleres tendrán una duración aproximada de una hora y media. Las inscripciones familiares tendrán un precio de 25 euros para familias formadas por 2-3 miembros, 40 euros, para 5-6 personas y 60 euros, para 6-8. El taller incluye las explicaciones, el kit de cultivo de setas y el material didáctico.

Se trata de una actividad dirigida a niños y niñas desde los 3 años, divertida, educativa y participativa, que conecta de una forma original con la ciencia y la naturaleza. Los menores inscritos deberán estar acompañados por una persona adulta.

El plazo de inscripción está abierto en Fungiturismo, a través del teléfono 941 141434 y del correo electrónico info@fungiturismo.com.