La Gala del Folclore 2026 será el 6 de junio en la Sala Florida de Alfaro, con recaudación solidaria - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja celebrará el sábado 6 de junio la Gala del Folclore de La Rioja, en la Sala Florida de Alfaro, en una nueva edición de este encuentro cultural itinerante que tiene como objetivo preservar, difundir y acercar el patrimonio cultural inmaterial riojano a diferentes municipios de la comunidad autónoma.

Los detalles de esta cita cultural los han presentado este martes en rueda de prensa el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado.

Pérez Pastor ha destacado que "esta gala es una iniciativa que recuperamos a comienzos de esta legislatura y que permite compartir todo aquello que nos une en torno a nuestras raíces populares, especialmente en lo relativo a la música, la danza, los trajes regionales y las letras de la jota".

El consejero ha subrayado el carácter itinerante del proyecto, que "tras celebrarse inicialmente en Riojafórum y posteriormente en Santo Domingo de la Calzada, este año queremos seguir alternando entre Rioja Alta y Rioja Baja, llevando la gala en esta ocasión a Alfaro, a la Sala Florida".

Asimismo, ha señalado que la iniciativa "se complementa con el Festival de Escuelas de Jota de La Rioja" y que ambos programas "cuentan con una gran aceptación y cariño del público, porque recogen el trabajo diario de asociaciones y agrupaciones que mantienen vivas nuestras tradiciones y contribuyen a la transmisión generacional de nuestro folclore".

En este sentido, ha añadido que se trata de "un trabajo colectivo que ha permitido recuperar y consolidar unas expresiones culturales que tuvieron un importante retroceso con el éxodo rural de mediados del siglo XX, y que fueron posteriormente revitalizadas a partir de los años 70 y 80".

Por su parte, la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha destacado que "Alfaro está encantado de acoger este año la Gala del Folclore de La Rioja".

Ha aprovechado además para subrayar su vinculación personal con estas tradiciones: "Me he sentido siempre muy unida al folclore, he formado parte de grupos de danzas desde muy joven y entiendo que es fundamental valorar y defender nuestras costumbres, nuestras raíces y nuestra forma de vida heredada de nuestros antepasados".

Preciado ha añadido que "la gala tiene un carácter solidario, con un precio simbólico de 2 euros cuya recaudación se destinará a la Asociación de Artrogriposis Múltiple Congénita", una iniciativa que ha vinculado a la situación de una familia de la localidad.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del Ayuntamiento de Alfaro, www.alfaro.es, y de la plataforma alfarocultura.sacatuentrada.es.

Además de la venta online, las entradas podrán retirarse físicamente en el tótem del Ayuntamiento de Alfaro o en taquilla media hora antes del inicio del espectáculo hasta completar aforo.

EL ESPECTÁCULO.

Asimismo, ha indicado que el espectáculo, que comenzará a las 19 horas y ofrecerá un aforo de 423 localidades, "estará conducido por el artista alfareño Carlos Pérez Pascual, lo que garantiza cercanía y éxito de público".

La actuación reunirá sobre el escenario a agrupaciones y participantes de distintas localidades riojanas, combinando música tradicional, danza y jota riojana, con especial protagonismo para jóvenes intérpretes y colectivos escolares.

El programa arrancará con la actuación de Río Oja, histórico grupo de folk riojano destacado en la década de los 80 y cuyos integrantes se han reunido de nuevo para recuperar y poner en valor melodías tradicionales riojanas como 'Bailache', 'Los quintos' o 'El voto de San Bernabé'.

Posteriormente, los escolares participantes en el proyecto 'Cantaula', procedentes de centros educativos de Alfaro, Rincón de Soto y Cervera del Río Alhama, interpretarán canciones populares del repertorio tradicional riojano como 'La panaderita', 'Jota', 'Ya se van los pastores' y 'Tarara riojana'.

Las danzas regionales tendrán también un papel destacado en la gala con la participación del grupo de danzas Coletores, de Calahorra, y del grupo Puente Moros, de Alcanadre, que este año celebra su 30 aniversario. Ambas agrupaciones ofrecerán distintas manifestaciones del folclore riojano con interpretaciones como 'La Rioja Alta', 'Jota rinconera', 'Repela' o 'La jota de Alcanadre'.

La jota cantada protagonizará además uno de los momentos centrales de la velada con las voces de los joteros alfareños Guillermo Castellano y Naiara Ezquerro, junto a un integrante del grupo infantil, simbolizando así la transmisión generacional de una de las principales señas de identidad culturales de La Rioja.

Tras las ediciones celebradas en Riojaforum, en Logroño, en 2024, y en Santo Domingo de la Calzada en 2025, el Ejecutivo regional continúa consolidando esta gala como un espacio de encuentro intergeneracional y de divulgación del patrimonio cultural riojano mediante un formato itinerante.