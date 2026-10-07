Galiana defiende el "potente crecimiento presupuestario" que Educación y Empleo han experimentado desde el año 2023

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, comparece en el Parlamento de La Rioja para explicar al resto de los grupos políticos con representación en la Cámara el proyecto de Presupuestos de su departamento para el próximo año 2027 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha destacado "el potente crecimiento presupuestario" que ha experimentado su Consejería desde el inicio de la legislatura -en el año 2023- hasta ahora como muestra de la decidida apuesta del Gobierno liderado por Gonzalo Capellán con estas materias.

En concreto, para el próximo año el presupuesto global de la Consejería rondará los 500 millones de euros. De esta cifra, al ámbito educativo se destinarán alrededor de 448,7 millones de euros frente a los 366 millones que se dedicaron en el año 2023, lo que supone un 82 por ciento más.

En el ámbito educativo ha destacado, sobre todo, las mejoras o reformas de las infraestructuras (como la ampliación del colegio de Villamediana de Iregua para Secundaria cuyas obras comenzarán en breve y que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros), la gratuidad de la matrícula de la Universidad (que incorpora el tercer curso), la apuesta por la FP o el incremento de becas.

Con respecto a la enseñanza universitaria, el consejero ha explicado que el presupuesto de la UR de 2023 era de alrededor de 44 millones de euros y ahora "pasamos a superar los 56 millones", un crecimiento de 12 millones de euros en cuatro años, lo que supone un 28,5 por ciento más. "Si lo trasladamos a gasto por alumno, éste ha pasado de 9.913 euros a 10.919 euros en 2027", ha afirmado.

En Empleo, el consejero ha destacado el crecimiento para 2027 hasta los 16,3 millones de euros, unos 236.000 euros más que el año pasado. El presupuesto se mantiene prácticamente estable pero muestra una especial atención, entre otros, a la contratación de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos y entidades locales con el objetivo de facilitar la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades.

Así lo ha destacado en su comparecencia en el Parlamento de La Rioja para explicar al resto de los grupos políticos con representación en la Cámara el proyecto de Presupuestos de su departamento para el próximo año 2027.

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