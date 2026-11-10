Galiana (PP): "La liberalización de la AP-68 llega mal e incompleta"

Reunión de alcaldes y concejales de La Rioja Baja con candidatos del PP - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales de Calahorra, Arnedo, Alfaro, Autol, Cervera del río Alhama, Pradejón, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Quel, Igea, El Redal, Ocón y Villarroya han mantenido un encuentro con los candidatos del PP de La Rioja al Congreso y al Senado para analizar el déficit de infraestructuras del Estado en nuestra comunidad autónoma, en materia de comunicaciones.

Ha sido Alberto Galiana, candidato número dos al Congreso en la lista que lidera Cuca Gamarra, el encargado de recordar a los presentes que "mañana se producirá finalmente el esperado momento de la liberalización de la autopista AP-68, que es un monumento a la desfachatez y a la ineficacia y que no solo está llegando tarde, sino que llega mal e incompleta, a pesar de que el PSOE la quiera vender como un éxito, por cierto, con los impuestos de todos los riojanos".

En este sentido, ha explicado que llega incompleta "porque faltan enlaces cruciales para las comunicaciones de La Rioja Baja y La Rioja Alta, como los de Aldeanueva de Ebro o San Asensio, y no ha habido una suficiente planificación, de hecho, todavía se están ejecutando tareas de asfaltado en numerosos tramos, y eso, por desgracia, es una marca de la casa del gobierno de Pedro Sánchez", a quien Galiana ha reprochado "su falta de compromiso con La Rioja, pese a las promesas del ministro Puente".

El candidato ha señalado que la AP-68 "estaba diseñada para pasar por La Rioja, pero no para articular La Rioja, porque para eso era necesario establecer una serie de enlaces que permitieran que comarcas enteras pudieran beneficiarse de su tráfico rodado y de las posibles inversiones que pudieran atraerse a través de esas infraestructuras".

"Sin embargo -ha lamentado Galiana- hoy la triste realidad es que comarcas enteras están o siguen aisladas por vías de alta capacidad, como Cervera, si bien hay otras que también padecen esa situación, algo que esta liberalización no va a terminar de solucionar".

Alberto Galiana también se ha referido a la Ronda Sur de Logroño, "que tampoco está preparada en tramos como los de Fuenmayor o Cenicero", ineficacia a la que también ha añadido "la falta de visión estratégica y un elemento sustancial que también ha sido leitmotiv de la gestión socialista, la corrupción, que ha estado detrás de las construcciones de las infraestructuras en La Rioja".

En su opinión, "da vergüenza ajena ver que cuando hablamos de las mayores infraestructuras en La Rioja, canten 'bingo' en Logroño para celebrar que ha habido una mordida a través de una empresa, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos los riojanos a la hora de emitir nuestro voto".

La A-12 también ha sido objeto de análisis. "La autovía a Burgos está absolutamente paralizada, con años de retraso, sigue acabando en Santo Domingo y no termina de llegar a Villamayor. Las obras están ralentizadas con sobrecostes y modificados interminables, otro ejemplo que además hace que la capital de La Rioja siga incomunicada con Madrid por vía de alta capacidad".

Sobre las infraestructuras ferroviarias, la variante de Rincón de Soto "rompe la convivencia y ha permitido al gobierno de España decir que está produciendo una vía de alta velocidad cuando en realidad es un fraude, porque se trata de una solución sin consenso, cara y que además no la quieren en el municipio, un trágala más del gobierno de Sánchez".

"La conexión hacia Pamplona desde Castejón es la que está avanzando", ha detallado Galiana, "y se ha olvidado por completo la conexión hacia Miranda desde Logroño, por lo que no vemos ninguna clase de avance más allá de promesas vacías por parte del gobierno socialista".

Y el aeropuerto de Logroño-Agoncillo "sigue estando todavía muy lejos de su capacidad máxima, es verdad que el Gobierno de La Rioja lo está potenciando para tratar de sacarle el máximo partido, pero necesita medidas del Ministerio de Transporte para poder hacer de él un aeropuerto mucho más eficaz".

"Por eso -ha concluido el candidato- en las nuevas elecciones que se nos plantean podemos dar la vuelta a esa ineficacia, a esa corrupción y a esa desesperanza confiando en el proyecto del Partido Popular".