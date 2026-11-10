Galiana (PP): "Es necesario reconstruir la Educación para dejar a un lado la polarización de estos últimos ocho años" - PP

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos al Congreso y al Senado por el PP de La Rioja para las EG del 29 de noviembre han mantenido un encuentro sectorial con representantes del ámbito de la Educación en nuestra comunidad, para trasladarles las principales propuestas educativas recogidas en el programa electoral del PP, que este martes ha hecho público Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Galiana, candidato número dos al Congreso y consejero de Educación de La Rioja desde el comienzo de la actual legislatura hasta la convocatoria electoral, ha sido el encargado de resumir dichas propuestas "para reconstruir también la Educación en nuestro país y dejar definitivamente a un lado la polarización que ha caracterizado estos últimos ocho años y que ha dejado resultados educativos bastante preocupantes en buena parte de España", según los últimos datos conocidos del informe PISA".

En este sentido, Galiana ha apuntado como causa fundamental de ese descenso en el rendimiento académico "la ley vigente en muchos de sus aspectos, además de la dinámica post-Covid o el abuso de las tecnologías".

Tras agradecer a todos los presentes su "apoyo, crítica constructiva y espíritu de diálogo para cultivar el consenso durante mi etapa como consejero", Galiana ha ido desgranando una a una las principales medidas incluidas en el programa electoral del PP en materia de Educación, entre las que figuran una PAU única para toda España, la libertad de elección de centro educativo y recuperar la exigencia del alumnado.

Así como priorizar la Formación Profesional, incrementar la cuantía de las becas valorando cada vez más el reconocimiento de los resultados académicos, mejorar las competencias clave en Lengua y Matemáticas o prestigiar la profesión docente.

El candidato riojano ha subrayado la intención del PP "por fortalecer la autoridad del profesorado, reducir la carga burocrática, reforzar la formación en la carrera de Magisterio, profesionalizar la función directiva y dotar de más recursos a los centros de difícil desempeño. Garantizamos recursos para poder defender a los profesores en las dos redes, la concertada y la pública, porque entendemos que eso fortalecerá también la autoridad", ha subrayado.

El Partido Popular "seguirá apoyando los centros de educación especial", ha garantizado Galiana, "e impulsaremos un protocolo nacional en materia de acoso escolar. Nunca se había abordado con esta profundidad de planteamiento un protocolo de carácter nacional, con la afirmación de que ningún alumno tenga miedo a ir a clase en España", ha remarcado.

Todo ello "tiene que incluir la detección temprana de los casos de acoso y prestar una especial atención especial a las redes sociales y a las tecnologías, porque sabemos que el ciberacoso es uno de los aspectos más importantes y más dañinos".

Quien ha sido uno de los principales artífices de la gratuidad de la enseñanza desde los cero años hasta los estudios universitarios o superiores equivalentes en nuestra comunidad autónoma se ha referido también al capítulo de la educación de 0 a 3 años, "que deberá ser financiada al 50% por el Estado para así evitar los problemas que venimos padeciendo por la falta de voluntad del Gobierno de España de reformar su financiación, que hemos tenido que asumir por completo las comunidades autónomas con nuestro propios recursos".

Garantizar la enseñanza en castellano "como lengua vehicular cuando la familia así lo desee y siempre desde el respeto a las lenguas cooficiales"; "fortalecer la enseñanza de Historia, incluidas la Transición y la Constitución Española" y "prohibir que los menores de 14 años puedan abrir cuentas en redes sociales y que los mayores de 16 lo puedan hacer solo bajo el consentimiento de sus padres", son otras de las propuestas incluidas en el programa electoral del PP, que tanto Galiana como el resto de los candidatos riojanos defenderán a través del diálogo desde sus respectivas responsabilidades como parlamentarios nacionales a partir del 29 de noviembre.