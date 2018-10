Gamarra anima a logroñeses y visitantes a disfrutar de las fiestas de San Mateo "programadas por y para vosotros"

Publicado 15/09/2018 13:27:14 CET

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha animado a todos los logroñeses, riojanos y visitantes a disfrutar las fiestas de San Mateo 2018 "con ilusión y alegría" porque "estas fiestas están programadas para vosotros" solo con el fin de que "disfruten y sean felices".

Cuca Gamarra ha expresado estos deseos minutos después del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de Logroño. Junto a los vendimiadores de este año, Andrea Ruiz y Álvaro Marín, Gamarra ha salido al balcón de la primera planta del consistorio logroñés para saludar a todos los asistentes y para recordarles que hoy "La Rioja huele a vendimia y Logroño ya es fiesta".

Además, ha pedido que todos disfruten "de los mejores sanmateos de nuestras vidas" que "se sientan bien" y que aprovechen toda la semana de fiestas "siempre con moderación".

A pesar de que la alcaldesa lleva ya ocho años lanzando el cohete del inicio de fiestas, ha reconocido sentir "mucha emoción" porque "es un 'subidón' ver una plaza del Ayuntamiento repleta de gente y solo con un objetivo: disfrutar y sentir el orgullo de ser logroñés".

"Esa alegría y ver a todos corear el himno de Logroño, que ha sido la primera vez que se realiza, ha sido muy emocionante", ha remarcado.

Aunque la fiesta estaba sobre todo en la plaza del Ayuntamiento, dentro del consistorio logroñés también estaba todo preparado para disfrutar de las primeras horas festivas. Hasta allí se han acercado numerosos dirigentes regionales y locales para vivir, desde primera línea, el comienzo de San Mateo 2018.

"SER ACOGEDORES"

Entre todas las autoridades, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, también ha querido tener unas palabras para los riojanos y logroñeses. "Hoy los jóvenes de la plaza me han contagiado la alegría y eso es lo que les deseo a todos para estos días que disfruten de las fiestas".

Además, ha pedido que "seamos acogedores" porque "a estas fiestas vienen mucha gente de fuera y hay que ser amables con ellos, tenemos que vender Rioja y nosotros sabemos hacerlo bien".

Ceniceros ha reconocido también que estas fiestas las va a vivir compaginando momentos de trabajo con momentos de ocio. "Las voy a vivir desde todos los puntos de vista, con actos oficiales, representando a los riojanos, y también estando con mi mujer, mi familia y mis amigos. Me gusta ir a la calle Laurel, iré a alguna degustación y a la pelota y, si me puedo escapar, también a los toros". También irá a su despacho a trabajar por los riojanos y "me escaparé a otras localidades riojanas que también celebran sus fiestas como Nájera, Baños o Villamediana".

Finalmente, el presidente del Gobierno de La Rioja ha pedido a los riojanos que tengan "ilusión" estos días porque "hemos tenido un año duro de trabajo". En este sentido, ha indicado, "me acuerdo mucho de los agricultores que están trabajando por sus tierras y ahora llega el momento de recoger la cosecha. Una cosecha que este año, seguro que es excelente".

Emocionados se han visto también a los vendimiadores de este año, Andrea Ruiz y Álvaro Marín, quienes han reconocido que "aunque ya nos habían avisado de que el lanzamiento del cohete era algo increíble, lo que hemos vivido hoy aquí lo ha superado con creces".

Aunque saben que les espera "una semana muy intensa" ambos reconocen que están "muy felices porque era algo que queríamos y ansiábamos".

Entre esos actos, Andrea Marín ha asegurado que tiene ganas de la visita a los chamizos porque "soy peñista y sé que voy a estar como en casa. Tengo muchas ganas de verles a todos". Por su parte, Álvaro Marín ha destacado que "tenía muchas ganas del cohete, y a partir de ahora, siempre tendré ganas del siguiente porque quiero vivir las fiestas intensamente".