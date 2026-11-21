Archivo - La candidata número 1 del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 del PP de La Rioja al Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que, tras las elecciones del próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo dará prioridad "a las inversiones que sean necesarias" para garantizar la seguridad de los viajeros en tren.

Cuca Gamarra ha respondido así a los periodistas tras informar de los compromisos electorales del PP en materia de infraestructuras para La Rioja. Tras los dos accidentes de trenes ocurridos en Adamuz y Urda, la candidata ha lamentado que el Ministerio de Fomento "no ha estado para lo que tenía estar y hay dos máximos responsables, Ábalos y Puente".

"Ellos representan la imagen del Sanchismo, el abandono de las infraestructuras y su falta de seguridad e impuntualidad", ha reflexionado.

"ABANDONO DE OBLIGACIONES"

La candidata ha dejado claro que tras estos ocho años de "abandono de obligaciones por parte del Ministerio" queda condicionado lo que debe hacer el próximo Gobierno de España. Por eso, "el primero de los compromisos de Feijóo es con la seguridad y la inversión".

"Y a partir de ahí también la planificación de las nuevas inversiones que hay que llevar a cabo desde un Ministerio que tenga al frente del mismo a un buen gestor. No a alguien que venga a robar". Será fundamental, ha dicho, "planificar inversiones y recuperar el tiempo perdido".

Como ha lamentado, España "ha pasado de liderar la alta velocidad en el mundo como el mejor de los sistemas a liderar en siniestralidad".

Finalmente, y sobre el retraso de la llegada de la Alta Velocidad a La Rioja, Gamarra ha garantizado que los tramos riojanos formarán parte de las prioridades de inversión del Gobierno de Feijóo.