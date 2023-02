Gamarra afirma que el "'Sanchismo' resta al socialismo" y en cien días "comenzará un cambio político en España"

Ha criticado que el Gobierno "no asume responsabilidades" con la Ley del 'Sí es Sí' y se sigue "equivocando" también con la Ley Trans

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha indicado este sábado en Logroño que el 'Sanchismo' lo que hace es "restar al socialismo", un proyecto que "ya está difuminado y desaparecido" porque en cien días "comenzará el cambio político que España necesita".

De esta manera, ha indicado, el próximo 28 de mayo "no es la meta, será el punto de partida de un nuevo ciclo político en España". Primero -ha dicho- "lo haremos con la salida de Hermoso de Mendoza y Concha Andreu de Logroño y La Rioja y, después, marcaremos el camino de Sánchez porque en nuestra comunidad no queremos ser un satélite del 'Sanchismo', que es en lo que nos ha convertido Andreu".

"No queremos ser un satélite de algo que divide y busca bloques porque los logroñeses y los riojanos no somos así", ha reiterado.

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Junta Directiva Regional que el PP ha celebrado este sábado en el 'Círculo Logroñés' de Logroño junto al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Gonzalo Capellán; y el candidato a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar. El acto ha estado presidido por el presidente del PP de La Rioja, Alberto Galiana.

EL GOBIERNO "NI RECTIFICA NI ASUME RESPONSABILIDADES"

Durante su intervención, Gamarra ha subrayado que el primer paso para comenzar ese "cambio" es "el voto en las urnas" para acabar con este Gobierno central que "hace ya más de cuatro meses que tiene aprobada la Ley del 'Solo sí es sí' y, después de los efectos perniciosos que ha causado, ni rectifica ni asuma responsabilidades".

Ante ello, además, ha lamentado, el silencio de la presidenta riojana, Concha Andreu: "No puede ser que Andreu esté callada y no pida el cambio de esta Ley cuando hemos vivido las rebajas de las penas a delincuentes sexuales y asesinos. No puede ser que todo esto, que causa dolor, no tenga una respuesta de la presidenta riojana exigiendo la reforma inmediata de la Ley".

"Encima -ha indicado la secretaria general del PP- siguen insistiendo en equivocarse, no solo con esta Ley, sino la Ley Trans, que tiene unos efectos muy dañinos para los niños y jóvenes del país y es una Ley que es negativa para las mujeres porque nos borra y nos difumina".

Con todo ello, ha dicho, "estamos dando pasos atrás en las políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres".

Una situación que, como ha reconocido, lo provoca el 'Sanchismo'. "A todo ello nos negamos porque lo que no puede ser es que, mientras esto ocurre, sí se legisle para favorecer a los socios del Gobierno de España para modificar el Código Penal, abaratar la malversación y desaparecer el de sedición". Mientras hacen eso, y continuando con la Ley del 'Sí es sí', "el propio Pedro Sánchez bloquea una iniciativa del PP que es 'calcadita' y no permite que obtenga el visto bueno del Gobierno para que sea debatida en el Congreso solo porque es del PP. Con esto no se juega", ha finalizado Gamarra.