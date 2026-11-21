Gamarra critica que el resumen de la gestión del PSOE en infraestructuras es "mordidas, retrasos e incumplimientos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado que el resumen de la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra región en materia de infraestructuras se traduce en "mordidas, retrasos e incumplimientos". Frente a ello el PP se compromete "a avanzar y conectar La Rioja con el resto de España".

Gamarra ha hecho estas declaraciones en la sede del PP de Logroño en donde ha presentado las propuestas del programa electoral 'popular' en materia de infraestructuras acompañada por los candidatos al Congreso y al Senado.

Haciendo un balance de la situación de las infraestructuras en nuestra región, la candidata ha detallado que la Ronda Sur está sin terminar, "con cuatro años de retraso" y está siendo investigada "por mordidas".

Con respecto a la A-12, en su tramo entre Santo Domingo y Villamayor del Río, la situación es "la misma" y también está "bajo sospecha". Finalmente, en materia ferroviaria, añade, la variante de Rincón de Soto está "investigada por su ubicación al situarse en una zona inundable junto al río".

Analizando las inversiones, Gamarra asegura que estas ya constaban "en los presupuestos generales del Estado del año 2018. Lo único que se ha hecho desde entonces ha sido adjudicar procedimientos que ya estaban en marcha, ni tan siquiera cumplir los plazos de ejecución ni garantizar que se hubiera seguido invirtiendo en La Rioja".

Por lo tanto, afirma, "durante estos ocho años de Gobierno socialista los proyectos y el pacto con las infraestructuras -que cuenta con respaldo unánime de la sociedad riojana- ha dormido el sueño de los justos en los cajones del Ministerio de Fomento".

"Evidentemente es algo lógico, si tenemos en cuenta, cómo se ha movido el Sanchismo y qué pasaba y qué ha pasado en el Ministerio", ha reflexionado. La realidad es que "solo importaban las infraestructuras en La Rioja si había mordida de por medio".

ACTUACIONES "PRIORITARIAS"

Ante todo ello, el PP se compromete a "actuaciones prioritarias"; Avanzar en la A-12 con presupuestos y plazos para cada trabajo, terminar la Ronda Sur de Logroño dando a conocer un calendario de obra, mejorar las comunicaciones ferroviarias con Madrid y a la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para la ruta aérea entre Logroño-Agoncillo y Madrid.

Con respecto a la mejora del tren, ha indicado, "el compromiso es mejorarlo con más frecuencias y horarios, con puntualidad y con una parada como mínimo al día en Calahorra".

Todo tras perder "mucho tiempo y dinero" por el Sanchismo. Un dinero, indica, "que se ha perdido tras eliminar el compromiso de indemnizaciones cuando no se llega a tiempo".

En definitiva, ha indicado, con Alberto Nuñez Feijóo en La Moncloa, el PP "recuperará las inversiones paralizadas y el funcionamiento de los servicios públicos. Puntualidad y seguridad".

Finalmente, la candidata también ha criticado el anuncio -conocido ayer- del Ministerio de Transportes que adjudica la redacción del estudio informativo de la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro "8 días antes de que vayamos a votar nos dicen que empiezan a estudiarlo. Lo hacen a última hora y copiando".